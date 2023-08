Las voces de Sondra Radvanovsky y Jeanette, protagonistas este viernes y sábado en el Festival de Verano de El Escorial

Como preámbulo a los dos conciertos, el grupo Racalmuto tocará al aire libre este jueves

La voz de la soprano Sondra Radvanovksy y de la 'rebelde' Jeanette serán los protagonistas este viernes y sábado en el festival Internacional de Verano de El Escorial, que organiza la Comunidad de Madrid hasta el 26 de agosto.

Según ha informado la organización en un comunicado, Radvanovsky llegará al Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial este viernes con un recital de voz y piano, 'From loss to love', acompañada por el pianista Anthony Manoli.

"La artista vive un momento culmen de su carrera gracias a su interpretación dramática y a su versatilidad, que le permiten una gran variedad de repertorios, desde los papeles principales en 'Rusalka y Lucrezia Borgia', hasta Roxanne en 'Cyrano de Bergerac', interpretaciones que ha presentado en los grandes escenarios operísticos del mundo", ha detallado el festival.

La primera parte de su recital comenzará con arias de óperas de Henry Purcell ('Dido and Aeneas') y de Georg Friedrich Händel ('Giulio Cesare In Egitto'). A continuación, del barroco saltará al siglo XIX y XX con piezas de Rachmaninov y Strauss.

En la segunda parte interpretará piezas de Lizst ('Tre sonnetti di Petrarca'), del compositor norteamericano Jake Heggie ('If I had known') y de Umberto Giordano (el aria 'La mamma morta' de la ópera Andrea Chénier.)

Radvanovsky comenzó la temporada actual de ópera con el papel protagonista de la obra maestra Medea de Cherubini en la Metropolitan Opera de Nueva York, al que le ha seguido su Floria Tosca, en Tosca de Puccini, en la Ópera de Zúrich, la Deutsche Oper de Berlín, el Gran Teatre del Liceu de Barcelona y el Chan Centre de Vancouver.

Por otro lado, Jeanette, conocida por la canción 'Soy rebelde', cantará este sábado, a las 20.30, en el Teatro Auditorio. La artista repasará sus grandes éxitos en un momento de definición de su propia figura artística, como historia y melodía de la transición española, tras una vida sobre los escenarios.

"El concierto está concebido para hacer sentir y revivir esos recuerdos que empezaron a construirse cincuenta años atrás. Grandes de la canción como Rocío Jurado, Enrique Bunbury o José Luís Perales han hecho versiones de algunos de sus temas, encumbrando a esta mujer como una de las más grandes intérpretes de baladas en el mundo", ha recordado la organización.

Como preámbulo a los dos conciertos, el festival ofrece este jueves, en el parque Lorenzo Fernández Panadero de El Escorial a las 21 horas, una actuación al aire libre del grupo Racalmuto.

Este sexteto se formó originalmente en torno a la del compositor Raymond Scott y el grupo de John Kirby, populares a mediados de los años 30 aunque incomprendidos por la crítica musical. Sus seis músicos cuentan con una amplia experiencia en el jazz, en la música clásica y en la popular y han sabido encontrar el equilibrio entre sus influencias y la recreación de una música con sello propio.