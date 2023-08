El CJCM presentará en octubre su propuesta para renovar la ley de la Juventud regional

"Queremos que haya consenso entre todos los grupos parlamentarios", pide el presidente del CJCM

El Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid (CJCM) presentará el próximo mes de octubre un borrador para actualizar la ley de la Juventud de la región, la única que hay y que fue aprobada en 2002, para que tenga en cuenta "las necesidades de los jóvenes" y donde participen todos los agentes de la sociedad.

Así lo ha avanzado el presidente, Sergio López, en declaraciones , con motivo del Día Internacional de la Juventud. El objetivo es que esta ley "esté a la vanguardia, tenga mejores coordinaciones con todas las Administraciones y que sea a largo plazo".

"La máxima prioridad es que se ponga en la mesa la situación de los jóvenes de forma coordinada. Madrid es una de las regiones que tiene una ley de Juventud más antigua. No tiene que estar dirigido a la protección, los jóvenes podemos diseñar nuestras políticas", ha explicado López.

Para el presidente de la CJCM, la ley de la Juventud de 2002 "no contiene nada ni aporta". En este sentido, ha indicado que "si no hay mecanismos para que haya, por ejemplo, derecho a la vivienda, no servirá a los jóvenes".

"Queremos un pacto por parte de los grupos parlamentarios de la Cámara Regional. Este borrador lo presentaremos en octubre para visibilizar la utilidad que podría tener nueva ley. Si el Gobierno autonómico no se compromete a sacar una nueva ley de Juventud, lo elevaremos a la Asamblea en el último año de la legislatura", ha aseverado López.

En este punto, el presidente del Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid ha recalcado que la entidad tiene "buena relación" con los partidos y con la Dirección de la Juventud. No obstante, ha señalado que "echan en falta que los jóvenes tengan más relevancia o que haya más políticas dirigidas a ellos".

VIVIENDA Y EMPLEO, PRINCIPALES PROBLEMAS

El Consejo de la Juventud de España (CJE) presentó este viernes una nueva edición del Observatorio de Emancipación, que reveló que la edad media de emancipación en España ha superado la treintena, al situarse en los 30,3 años, lo que supone la cifra más alta desde que se lleva a cabo este estudio.

Aunque no hay cifras actualizadas del segundo semestre de 2022 en la región, el presidente del CJCM ha recordado las cifras del primer semestre de 2022, en el que apenas el 15,4% de los jóvenes madrileños (menores de 30 años) se ha independizado y las proyecciones no apuntan a "una futura mejora".

"Somos conscientes de que debe haber un parque de vivienda pública para que haya emancipación. Creemos que el Gobierno autonómico debe tomar medidas valientes, como una ley de Vivienda, y que esta materia sea una prioridad durante esta legislatura", ha insistido.

Por otro lado, López ha lamentado que los jóvenes "tienen peores condiciones porque se ha normalizado" compartir piso cada vez más tiempo o porque es insostenible vivir solo "por culpa de los alquileres abusivos, por lo que muchos tienen que seguir en casa de sus padres".

Asimismo, el presidente del CJCM ha pedido más políticas en educación como facilitar el acceso a la Formación Profesional o facilitar la mejora en las condiciones laborales cada vez más jóvenes sufren la precariedad y es la cara de la exclusión social".

López también ha resaltado que en la región sólo hay cinco diputados con 30 o menos años (3,7%), un dato "muy inferior a lo que realmente son los jóvenes de la Comunidad de Madrid". Por este motivo, ha defendido que el reto de la región es "seguir trabajando para que tengan más presencia y decidan su futuro".