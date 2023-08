Cine, títeres, teatro, circo y música clásica se dan cita hasta el 3 de septiembre en el festival regional Escenas de Verano, ha informado la Comunidad de Madrid en un comunicado.

Además el Festival Internacional de Verano de El Escorial (FIVE) arranca este viernes con la actuación del tenor Juan Diego Flórez. Una decena de artistas, entre los que destacan Sondra Radvanovsky, Jeanette, Israel Galván, The Gift, Merche Esmeralda, Manuel Reyes, Tam Tam Go! o Juan Valderrama, pasará los fines de semana de agosto por el Real Coliseo de Carlos III, el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial y espacios abiertos de El Escorial.

Otra opción es el ciclo Clásicos en Verano, que propone hasta el 2 de septiembre una serie de nombres como la Orquesta de Cámara de la Sierra Norte, Fa Súper La Project, OBNI, Vilvalma Ensemble y Sara Águeda.

Manteniendo el compromiso del Gobierno Regional con la descentralización de la música clásica de sus entornos habituales, los conciertos tendrán lugar en espacios singulares como la Iglesia de San Andrés Apóstol de Fuentidueña de Tajo -(declarada Bien de Interés Patrimonial), el Corral de Concejo de Garganta de los Montes y la Iglesia Nuestra Señora De la Estrella de Navalagamella.

Los amantes de las artes escénicas podrán disfrutar con una variada programación de flamenco, circo, títeres, pasacalles, cuentacuentos y magia: el ciclo Artes Escénicas en municipios presenta (del 4 al 27 de agosto) diferentes espectáculos en vivo con compañías como Ganso y Cía, Trastapillada, Morboria y Moi Jordana Cía Circo.

Será en las plazas de municipios como Navarredonda y San Mamés, Canencia, Brea de Tajo y Pedrezuela, donde los espectadores de todas las edades disfrutarán de estos espectáculos gratuitos.

PERFORMANCE

Un año más la Comunidad de Madrid acerca el arte contemporáneo y la performance a las plazas patrimoniales de las once Villas de la región.

La tercera edición de Arte vivo en las Villas, durante los fines de semana hasta el 10 de septiembre, une a los creadores Enrique Gimeno, Sara Ruiz, Lara Brown, Nayarit Fuentes y Jorge Bayo Lon con los propios artistas y artesanos de cada uno de los municipios.

Así, las plazas públicas se convierten en un lugar para el arte de acción y el local de los creadores de San Martín de Valdeiglesias, Manzanares el Real, Buitrago del Lozoya, Colmenar de Oreja, Torrelaguna, Rascafría, Patones, Villarejo de Salvanés, Navalcarnero, Nuevo Baztán y Chinchón.

ESPACIOS CULTURALES Y MUSEOS

Durante este periodo, muchos de los espacios culturales de la región abrirán sus puertas a actividades, talleres, conciertos y exposiciones gratuitas, con propuestas como la presentada en El Águila (Madrid) que invita a conocer el legado del fotógrafo Bernard Plossu (1945, Vietnam), a través de la exposición 'Madrid. Bernard Plossu', que se podrá ver gratuitamente hasta el próximo 17 de septiembre.

El Museo Picasso-Colección Eugenio Arias, en Buitrago del Lozoya, ofrecerá a los más pequeños los sábados hasta el 12 de agosto la oportunidad de disfrutar de sus talleres de verano.

Y el Museo Centro de Arte Dos de Mayo-CA2M, en Móstoles, presenta la retrospectiva 'Juan Muñoz. En la hora violeta', dedicada a la producción del artista durante la década de los 80.

Hasta el día 1 de octubre, La Casa Museo Lope de Vega, en la capital, mostrará la exposición 'Los clásicos en las pantallas (1975-2022)', y el Museo Casa Natal de Cervantes de Alcalá de Henares exhibe hasta el 17 de septiembre 'Tradición y fiesta en la tierra de Cervantes'.

También en Alcalá, en el Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid se puede ver hasta el 24 de septiembre la exposición 'Los últimos días de Tarteso', la primera gran muestra dedicada en España a esta civilización, que reúne 230 piezas procedentes de diferentes instituciones, entre las que destacan cinco nuevas esculturas de rostros humanos en piedra.