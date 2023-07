Gamarra aclara que no piensan negociar con Junts y recalca que una opción que no pase por Feijóo está abocada al "bloqueo"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha exigido este lunes al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que asuma que es "el perdedor" de las elecciones del 23 de julio y "rectifique" su negativa a reunirse esta misma semana con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para entablar un diálogo destinado a garantizar la "gobernabilidad" de España, en vez de al "bloqueo" y la "ingobernabilidad".

Así se ha pronunciado la número dos del partido en una rueda de prensa en la sede nacional de la formación en la que ha subrayado que el PP no va a "tirar la toalla" y que Feijóo mantiene su intención se someterse a un debate de investidura como ganador de los comicios.

"Somos muy tenaces", ha apostillado, tras denunciar que, a su juicio, la carta con la que Sánchez ha contestado a la misiva de Feijóo es una "absoluta falta de respeto a los españoles" y a "quien ha ganado las elecciones". "Que deje al margen sus vacaciones, que le pagamos todos, y se ponga a trabajar por el futuro de España", ha añadido.

A su juicio, Sánchez no habría tardado "ni medio minuto" en ponerse a disposición del líder de Bildu, Arnaldo Otegi, o de los dirigentes de ERC o Junts si éstos le hubieran pedido un encuentro, e incluso estaría "encantado" de reunirse con ellos "en cualquier lugar del mundo".

La dirigente 'popular' ha presentado el 23J como el "cierre del cambio político que empezó" el 28M. "Está claro que los españoles han pedido alternancia y cambio político; esto no puede obviarse", ha sentenciado.

En este contexto, ha reivindicado no sólo su mayoría en el Congreso, sino también su mayoría absoluta en el Senado, la presencia del PP al frente de once gobiernos autonómicos y la mayoría de ayuntamientos y diputaciones provinciales.

Gamarra ha recalcado que, tras el recuento del voto CERA, el PP es "sin duda el claro ganador" de las elecciones, en las que logró un "rotundo resultado". "Esta es la contundencia y la realidad", ha resumido.

"Pedro Sánchez es el primer candidato que se presenta a la reelección y pierde y el primero que se niega a reconocer el resultado y a reunirse con el que ha ganado para abordar el futuro de España", ha denunciado.

Además, ha reiterado que no existe ahora motivo alguno para variar la "práctica democrática" de que quien gana en las urnas es a quien corresponde formar gobierno. Preguntada si este argumento podría interpretarse como un método de presión al Rey, que es quien debe designar candidato a la investidura, Gamarra ha negado la mayor: "Somos un partido serio, eso no tiene ningún tipo de cabida".

Con este panorama, el PP sostiene que lo que tiene que importarle a las fuerzas políticas es ofrecer un "horizonte de gobernabilidad, estabilidad y futuro para España y los intereses generales de sus 48 millones de habitantes".

En este contexto, Gamarra ha asegurado que el PP no estará nunca en la "política del portazo", sino que siempre trabajará para dar al país "certidumbre" y un "gobierno moderado", y se ha afanado en ligar en todo momento la "investidura" con la "gobernabilidad".

Así, ha rechazado que ahora haya que dar "patadas hacia delante" o poner en marcha "estrategias personales para ganar tiempo", sino que es momento de "estar a la altura". En este sentido, ha enfatizado que "la gobernabilidad y la estabilidad sólo la puede garantizar el PP". "Cualquier otra opción que no sea Feijóo está abocada al bloqueo bien por repetición electoral o bien por ingobernabilidad", ha aseverado.

Sobre si han iniciado contactos con Vox, la también portavoz del Grupo Popular ha dado a entender que aún no se han iniciado. "Cuando haya algo que trasladar, lo haremos con absoluta transparencia", ha dicho.

Al pedírsele aclaración sobre la palabras de su compañero Pedro Rollán, quien el pasado sábado señaló que el partido estaba abierto a hablar con Junt, siempre que se sitúa dentro de la Constitución, la secretaria general del partido ha dejado claro que no tienen en mente ninguna negociación con los independentistas catalanes de Carles Puigdemont.

"Esta cuestión no ha estado ni está sobre la mesa", ha zanjado, incidiendo en que el PP, al contrario de lo que, a su juicio, sí estaría dispuesto a hacer Sánchez, no contempla hablar nada sobre la "autodeterminación" o la "amnistía" que reclama Junts, un escenario que, ha dicho "los españoles no pueden aceptar".

Respecto a la elección de las Mesas del Congreso y el Senado, Gamarra ha explicado que aún quedan muchos días para el 17 de agosto, que será cuando tengan lugar las votaciones. El PP ya ha avanzado que presentará candidatura a la Presidencia de la Cámara Baja y que con sus 137 diputados consideran "lógico" contar con "la máxima visibilidad" en ese órgano. No tendrán problema para hacerse con la máxima responsabilidad en el Senado gracias a su mayoría absoluta, que les permitirá además, ofrecer puestos a otros partidos.

Por último, interrogada sobre si el partido teme que la Presidenta del Gobierno Regional , Isabel Díaz Ayuso, pueda ser una amenaza para Feijóo en los próximos meses, Gamarra ha replicado que las palabras de la mandataria madrileña de la semana pasada fueron "lo suficientemente claras y contundentes" en favor del líder 'popular' como para que "no haya que ponerles ni un matiz ni una coma".