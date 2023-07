El Patio Central de Conde Duque se convertirá en el epicentro cultural de los Veranos de la Villa durante la segunda semana de agosto, que ha organizado el área de Cultura, Turismo y deporte del Ayuntamiento de Madrid.

De esta forma, el Centro Cultural Conde Duque (compra aquí tus entradas) acogerá del 5 al 11 de agosto danza, circo, cine y arte "con nombres de la cultura internacional junto a la tradición cultural española más arraigada".

Así, el músico cubano Eliades Ochoa actuará el 6 de agosto en el Patio Central, presentando su último disco, Guajiro, "con firmes raíces en la tradición cubana" y con la colaboración del armonicista de blues Charlie Musselwhite, "la leyenda de Fania All-Stars Rubén Blades y Joan Wasser, más conocida por su nombre artístico Joan As Police Woman".

Asimismo, el espectáculo Tenmei - Destiny, llevado a cabo por YAMATO Drummers (Los tambores de Japón), se mostrará al público madrileño los días 8 y 9 de agosto en el Patio Central. "Una muestra la música tradicional de Japón a través del sonido rugiente salido de los 40 tambores taiko que hay en escena, destacando el que está construido con un gran árbol de 400 años".

Por otra parte, Sole Giménez presentará su nueva gira Celebración el 10 de agosto, también en el Patio Central de Conde Duque, y en la que conmemora 40 años sobre los escenarios. En el mismo emplazamiento, los días 11 y 12 de agosto, Eduardo Guerrero, con la colaboración de la artista Pasión Vega, y acompañado por las guitarras de Javier Ibáñez y Benito Bernal, "atravesará su relación con las mujeres gracias a malagueñas, fandangos, rondeñas, granaínas y un larguísimo abanico de estilos de danza".

TEATRO, CINE Y DANZA EN LAS CALLES MADRILEÑAS

La Plaza Mayor acogerá del 10 al 13 de agosto 'Chulaporama', un teatro interactivo de la mano de Panorama Kino Theater, con el que pretenden "cambiar la visión del consumidor de teatro y convertirlo en creador y parte integral de la historia". El espectáculo cuenta con una estructura que rota 360º sobre su eje y gracias a la cual "se puede cambiar el punto de vista".

Del mismo modo, la Compañía de Danza del León y Artes Marciales Huaide de Fuyong de Shenzhen continuará recorriendo los distritos de Madrid con 'Doble Suerte'. Durante los días 5 y 6 de agosto, la compañía China llevará este espectáculo a Centro (Plaza de Oriente) y Retiro (Paseo del Prado entre Plaza de Carlos V y Plaza de Cibeles).

Los amantes del cine de verano y del eclecticismo tendrán una nueva cita el 8 de agosto en el Parque de la Bombilla, donde Alex de la Croix, cineasta, actriz, gestora cultural y activista queer, comentará "entre la crítica artística y el humor", la comedia con toques de fantasía y cine de terror 'La muerte os sienta tan bien' (Robert Zemeckis, 1992).

En esta película, Meryl Streep y Goldie Hawn demuestran que están dispuestas a todo para no perder su juventud y al hombre de su vida, que casualmente comparten y es Bruce Willis. La amenización musical del evento estará al cargo de Martín Moniche, que es gestor, agitador cultural, programador cultural de La Térmica, Centro de Cultura Contemporánea de la Diputación de Málaga además de DJ, artista y cantante ocasional.

Durante los sábados de agosto, a partir de las 10.30 horas, el festival de los Veranos de la Villa llevará a los madrileños a los escenarios de rodajes de obras tan variadas como Manolo, guardia urbano (1956), Las chicas de la Cruz Roja (1958), El pisito (1959), El fabuloso mundo del circo (1964), Solos en la madrugada (1978), El día de la bestia (1995), Carne trémula (1997), El tiempo entre costuras (2013) o Explota, explota (2020). Esta actividad está organizada por Madrid Film Office y ofrece una oportunidad fantástica para conocer el Paisaje de la Luz de Madrid, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en el año 2021.

El Ayuntamiento ha recordado que el 5 de agosto será la última jornada de la representación de 'Estampas flamencas y El sombrero de tres picos', del Ballet Nacional de España (BNE), en el Patio Central de Conde Duque. Del mismo modo, el 6 de agosto concluirá la exposición en el Espacio Cultural Serrería del artista chino Cao Yuxi, Seasonal Proximities.

Asimismo, en Ayuntamiento también recuerda que la muestra de arte chicano In Your Face: Chicano Art after C.A.R.A., organizada en colaboración con la Embajada de México en España y con AltaMed, se pueden ver, hasta el 27 de agosto, en el Espacio Cultural Serrería Belga.