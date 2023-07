El exalcalde y portavoz del PSOE de Leganés, Santiago Llorente, ha garantizado este martes que el proyecto de construcción de 350 viviendas cuenta con el aval financiero del Ayuntamiento y que su paralización respondería únicamente a una "decisión política" del Ejecutivo del PP y Unión por Leganés (ULEG).

El regidor actual, Miguel Ángel Recuenco (PP), ha encargado informes técnicos para valorar la viabilidad de estas promociones que se anunciaron poco antes de las elecciones del 28-M. "No hay ningún problema técnico con el proyecto", ha replicado el socialista, que ha achacado la decisión del Gobierno actual a que "simplemente no creen en la vivienda pública y sí en un urbanismo especulador en beneficio de los agentes privados".

Llorente ha acusado al actual Ejecutivo local de estar "sembrando dudas técnicas sobre la viabilidad de la finalización de las viviendas", un enfrentamiento que ve artificial porque el proyecto "cuenta con el aval económico del Ayuntamiento" para salir adelante.

Las 350 viviendas --en los desarrollos de Puerta de Fuenlabrada y Solagua-- se sortearon en junio. Tras ello, Llorente ha pedido al nuevo Ejecutivo "responsabilidad" en la toma de decisiones "políticas", ya que cualquiera de ellas afectará a centenares de vecinos, "muy ilusionados por adquirir vivienda a precios muy razonables y que están esperando que finalicen".

"Les pedimos que terminen las viviendas y que luego, si quieren, que no construyan más, porque no pueden dejar empantanados a vecinos de nuestra localidad", ha sentenciado el anterior alcalde. Recuenco aseveró, por su parte, que el proceso no tiene por qué "peligrar", aunque sí se mostró cauto con la situación ya que las promociones carecen de aval bancario, algo que tildo de "barbaridad".