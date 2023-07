Menuda noche electoral. En primer lugar, para los encuestadores, claro. Pero, sobre todo, para los ciudadanos. Porque el fantasma de una nueva parálisis se cierne sobre el futuro político de España a menos que los políticos den una lección de realismo y sentido común, que no ha sido la tónica hasta ahora.

Solamente un apoyo, absteniéndose, en favor de Feijóo, en la sesión de investidura una parte de los diputados socialistas o de Sumar, se facilitaría la gobernación del Partido Popular sin Vox, máxime cuando tampoco con Vox parece clara esta posibilidad.

El hecho de que Pedro Sánchez siga gobernando dependa de la abstención de Junts per Catalunya, liderada por el prófugo Puigdemont, añade tintes de surrealismo a la situación. La peor posible, ya digo, en momentos en los que España es observada con especial cuidado en la Unión Europea. Ninguna de las dos coaliciones posibles alcanza, todo sumado, la mayoría absoluta, y una segunda sesión de investidura posibilitaría que Sánchez, contando con todos sus viejos aliados, alcanzase una mayoría simple para hacer un gobierno especialmente frágil.

Pero nadie piensa que pueda repetirse el 'Gobierno Frankenstein', entre otras cosas porque el año que viene hay elecciones en Cataluña y el País Vasco. Sánchez, perdiendo, podría ganar y seguir en La Moncloa, aunque solo en condiciones muy extremas. Feijóo, ganando, puede perder si alguien no le 'presta' sus votos, y no me extrañaría que en el PSOE y en Sumar se repitiesen las polémicas internas que, en 2016, acabaron echando a Pedro Sánchez de la secretaría general y con el PSOE posibilitando la gobernación de Mariano Rajoy para impedir una repetición de elecciones que hubiesen sido desastrosas para los socialistas.

Confusión total en la noche electoral, por tanto, y un futuro muy turbio para la política española tras las elecciones con resultado más inesperado de la historia reciente.