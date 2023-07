La suspensión de la circulación de trenes de alta velocidad con salida y entrada a València ha afectado a cientos de pasajeros que a su llegada a la estación de Joaquín Sorolla se han topado con una "falta de información" sobre lo ocurrido y se han visto obligados a buscar alternativas para desplazarse hasta sus lugares de destino.

"No te da tiempo a reaccionar", han lamentado, y se han mostrado "muy cabreados" con la situación.

Varias de las personas afectadas han asegurado, en declaraciones TV, que han alquilado un coche o han planteado la posibilidad de coger un taxi o un avión hasta Madrid --donde se dirigían la mayoría de trenes afectados que salían desde València--. "Aunque sea te vas andando", ha recalcado una de las afectadas, que ha apuntado que ante la gran cantidad de gente en la misma situación se trata de "sobrevivir" para encontrar la mejor solución.

Otras personas han optado por esperar en la estación una solución, aunque han criticado que no les han dicho "absolutamente nada" y desconocen cuando se restablecerá el servicio de trenes, si se les ofrecerá una alternativa para llegar a tiempo a sus destinos o si se les devolverá el dinero invertido en los billetes.

La preocupación de muchos de los afectados responde, según han señalado, a que habían comprado los billetes de tren para desplazarse a sus lugares de empadronamiento y ejercer su derecho al voto en la jornada electoral de este domingo 23 de julio. Asimismo, también se han visto perjudicados algunos turistas extranjeros que viajaban a Madrid para tomar el vuelo de regreso a sus países.

"Tuvimos que rentar un coche para movernos hoy a Madrid, porque mañana tenemos un vuelos de regreso a casa", han recalcado dos mujeres costarricenses, que han aseverado que han llegado a la estación con tiempo para coger un tren con salida prevista a las 10.06 horas pero "de un pronto a otro" se ha cancelado el viaje "sin ningún comentario por parte de Ouigo".

Ante esta "sorpresa desagradable" y la "emergencia" por llegar a su destino, han alquilado un coche que les ha costado 550 euros, porque, han afirmado, en el momento de la cancelación de los trenes "subieron muchísimo las tarifas y era lo que había". "Los 'car-rentals' de la estación estaban llenos, al menos 100 personas haciendo cola", han señalado, y han afirmado que no saben "si se aprovecharon o si en el momento subió automáticamente por la demanda".

Han lamentado que les hubiera gustado recibir "más información", pues hasta el momento no saben si les reembolsarán los billetes "o qué". "En la estación comentaban que había inundaciones o fallos en la vía, pero sin más información que el cartel que decía que estaba cancelado nuestro tren", han sostenido.

"NADIE DICE NADA NI NOS AYUDAN"

Otro de los afectados ha recalcado que al llegar a la estación de Joaquín Sorolla se han encontrado con "todo el mogollón" de gente que no ha podido subirse a sus trenes: "Estamos muy cabreados". "Nadie dice nada ni nos ayudan ni nos dicen lo que podemos hacer", ha criticado, y ha explicado que ha preguntado a dos trabajadoras que le han dicho que "no saben nada" y que debían preguntar en 'Información'.

"Estamos mirando a ver que no tengamos que pasar aquí la noche también", ha subrayado, y ha sostenido que esperan que "por lo menos" alguien se haga cargo de los gastos. "No lo sabemos y en información hay un cola de una hora, dos o más. Vamos a ir ahora a preguntar", ha añadido.

Una mujer, que había comprado un billete de ida a las 9.35 y otro de vuelta a las 18.30 horas para votar en Madrid y regresar en el día, ha remarcado que no han dicho "absolutamente nada". "No sabemos cuándo se va a restablecer el servicio ni si luego los trenes a la salida de Madrid tienen retraso o qué va a pasar. No tengo ni idea", ha expresado.

Ha sostenido que "no tienen más noticias" respecto a la avería que ha provocado la cancelación de la circulación de los trenes: "Nada, nada. A la hora que he llegado estaban los trenes de las 7.00 horas sin salir; han suspendido todos los de Ouigo y nada más, es todo lo que sé".

"ESTO ES SOBREVIVIR, ¿NO?"

Una mujer, que viajaba con varios niños a Madrid, ha remarcado que al llegar a Joaquín Sorolla se han encontrado "este pastel". "En principio íbamos a salir y de repente nos han cancelado el tren. A las 9.22 horas, me ha entrado a mí el mensaje en el correo electrónico", ha señalado, y ha lamentado que la situación "no te da tiempo a reaccionar ni nada".

Tras interponer una reclamación vía email les han devuelto el dinero y un vale del 200% del importe del billete que solo pueden gastar en la misma compañía. "Nos habíamos gastado 155 euros, nos devuelven 155 y 310, pero ahora busca a ver cuando te sacas billetes para irte a otro sitio y después de la experiencia a lo mejor no te apetece irte con ellos otra vez, aunque a lo mejor no es culpa de ellos", ha manifestado.

"Hemos buscado opciones, esto es sobrevivir, ¿no?", ha declarado la mujer, que ha afirmado que, después de mirar aviones y taxis, han comprado unos nuevos billetes de tren que les han costado "el triple de lo que costaron los billetes de ida y vuelta". "Nosotros nos hemos buscado la vida, pero toda la gente que haya afectada pues no veas...", ha continuado, y ha alertado de que está "todo colapsado": "A ver lo que pasa aquí, a la aventura".

Su hija ha contado que fue ella quien propuso visitar Madrid estas vacaciones estivales, por lo que la cancelación de los trenes le "ha chafado un poco el plan". "El primer pensamiento ha sido volvernos a casa, pero luego hemos pensado que nos tenemos que ir sí o sí porque es más el dinero que vas a perder y la ilusión de los críos. A ver quién les dice que te vas a casa, aunque sea andando te vas a Madrid", ha apostillado la madre.