El tenista español Carlos Alcaraz gestionó "de otra manera" la final de este domingo de Wimbledon ante el serbio Novak Djokovic porque aprendió "muchísimo" de lo que le sucedió en las semifinales de Roland Garros, y aseguró que se quedó "de piedra" al escuchar los halagos de su rival tras el encuentro.

"Aprendí muchísimo de ese partido y sabía que iba a ser diferente si me volvía a enfrentar con él. De los errores se aprende y creo que soy un chico que eso lo hago bastante bien. Lo gestioné de otra manera, uno no se puede estancar en los errores que comete sino aprender e ir mejorando", expresó en una entrevista este lunes en 'El Larguero' de la cadena SER el murciano, que en aquel partido en París fue víctima de calambres por culpa de la tensión.

El número uno del mundo confesó que "todavía" no había "asimilado" su victoria. "Miro a mi familia y a mi equipo y me digo 'Soy campeón de Wimbledon'. Cuesta creérselo uno mismo, es algo muy grande", recalcó el de El Palmar.

Este trató de mostrar "tranquilidad" durante la final ante el ganador de 23 'Grand Slams'. "Pero por dentro es totalmente distinto, pero se trata también de eso, de mostrar al otro serenidad", advirtió, subrayando que en el momento de la victoria entró en "un momento de 'shock'".

"Djokovic me dijo que me lo merecía y que muy bien hecho. Tampoco pudimos hablar mucho en la red, fue un momento de muchas emociones también para mí", relató Alcaraz, que se quedó "de piedra" al escuchar al serbio decir en la rueda de prensa que nunca había jugado contra alguien contra él. "Ha jugado con las grandes leyendas de nuestro deporte, gente a quien admiro, con finales y partidos superépicos contra ellos y que pueda decir que no ha jugado contra otro igual que yo es una locura", se sinceró.

Del partido, el joven tenista español admitió que no se puso nervioso tras el 6-1 del primer set. "Me ayudó el pensar que no estaba jugando mal, es lo que sentí. Hubo opciones que no aproveché y jugando contra alguien como Djokovic, si no aprovechas tus oportunidades te pasa factura y vas a remolque. Sabía que si me mostraba cerca iba a tener mis oportunidades e intentar que cuando se me presentara la oportunidad, aprovecharla e ir remontando", remarcó.

Y un momento clave fue ganar el 'tie-break' del segundo set, que afrontó ante un rival que había ganado los últimos 15 en 'Grand Slam' que había disputado. "Totalmente. Sinceramente, no es fácil jugar un 'tie-break' contra uno que lleva 15 sin perder, pero era una final de Wimbledon y de un 'grande', y si te vienes abajo por una estadística es que no estás preparado para jugar ese tipo de momentos. Tenía que intentar seguir en mi línea y fue una locura cerrar ese set, me dio mucha confianza para seguir en esa línea", afirmó.

Finalmente, Alcaraz cree que su "sencillez tanto en la pista como fuera" es una de las claves por las que genera tanta expectación. "No cambio prácticamente nada, sigo siendo un chico muy cercano y no tengo problemas en pararme con la gente, firmarles y hacerme fotos, eso ayuda", comentó.

"También siempre llama más la atención alguien joven que dé 'guerra' a la gente que lleva mucho tiempo ahí, y también la manera en la que juego, muy dinámica, donde nunca sabes que puede pasar, ni siquiera yo sé muchas veces qué va a pasar y eso me pasa factura", sentenció el murciano.