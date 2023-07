El líder de Vox, Santiago Abascal, ha avisado de que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, "confunde a los adversarios" y "parece estar más preocupado por ganar a Vox que por ganar al Partido Socialista".

Así lo ha expresado en una entrevista en el programa 'Sin complejos', de esRadio, donde ha criticado que Feijóo haya "puesto encima de la mesa de (el presidente del Gobierno, Pedro) Sánchez un acuerdo para repartirse el poder al estilo del viejo bipartidismo y permitirse mutuamente la gobernabilidad entre el que tenga la primera posición".

Para Abascal, Feijóo renuncia así "a la alternativa con Vox". "No podemos estar mas lejos de esa posición, creemos que es la mayor amenaza a la alternativa", ha criticado, para manifestar que está "preocupado" por el "despiste importante" de Feijóo que "confunde los adversarios y los aliados".

El líder de Vox ha precisado que si tuviera que poner una "línea roja" a Feijóo de cara a la negociación de un futuro gobierno después de las elecciones del 23 de julio, sería "la verdad y el respeto a los electores".

No obstante, ha asegurado que no le gusta hablar de líneas rojas porque "no es bueno en un momento en el que hay que tener tantas responsabilidades y en el que hay que dejarse conducir por el patriotismo y por los intereses de los españoles". "Nuestro programa está claro, el del Partido Popular más o menos, veremos cuál es la fuerza que a ambos nos dan los españoles y en función de eso el futuro lo escribirán los ciudadanos el día 23 de julio", ha apostillado.

Por otro lado, cuestionado sobre si impugnaría las elecciones si una cantidad importante de gente se queda sin poder votar por correo, Abascal ha apuntado que el "desborde" de Correos "es consecuencia de convocar las elecciones un 23 de julio" y del "poco apoyo que de manera deliberada estaba dando el Gobierno a Correos para poder hacer su trabajo".

"Es un escándalo que el voto de un solo español que ha solicitado el voto por correo no le llegue o que una vez emitido, por falta de tiempo o por falta de capacidad de Correos, no llegue a las urnas", ha alertado.

En este sentido, ha explicado que Vox ha pedido a la Junta Electoral Central (JEC) que requiera a Correos "toda la información necesaria" para explicar la situación y si esta puede derivar en un "problema en las elecciones". "Nosotros tomaremos medidas si hay españoles que se quedan sin votar", ha sentenciado.