El líder del PP se ha comprometido a "volver" a hablar de un Plan Nacional de Agua y está "bastante preocupado" la PAC

El líder del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que si gobierna tratará de mantener una relación "prioritaria" con Marruecos y afirma que será una relación "abierta, leal y respetuosa".

"Vamos a intentar restablecer el respeto entre un país vecino e importante. Intentaremos hablar con el rigor que necesitan las relaciones internacionales. Trabajaremos con ellos pero no voy a engañar a Marruecos ni tampoco a los españoles", ha manifestado este sábado en una entrevista con la COPE, .

El líder del PP ha insistido en que no conoce "nada" de los compromisos adquiridos por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con Marruecos, y así se lo hizo saber al primer ministro marroquí, Aziz Ajanuch, en una reunión europea en Róterdam (Países Bajos).

"Le dije que si él me quería informar le daría mi opinión pero como desconozco el tema no he podido hablar. Se quedó sorprendido, pero así son los hechos y no voy a mentir a los españoles que ya llevan bastante tiempo con falta de información y con algunos engaños", ha explicado.

Feijóo, en materia económica, ha prometido que el PP será "prudente" en sus manifestaciones y compromisos electorales, y ha reiterado que bajarán el impuesto de la renta a las personas de menos de 40.000 euros, medida que tomará en sus primeros 100 días, como ha afirmado, y estudiarán rebajar el IVA de la carne, el pescado y las conservas "temporalmente".

Durante la entrevista, que ha abordado principalmente temas relacionados con la agricultura, Feijóo se ha comprometido a "volver" a hablar de un Plan Nacional de Agua y de una red estratégica de 40.000 millones de euros en los próximos seis años porque ha señalado que es un "primer problema nacional". "Creo que en este momento es lo fundamental para buena parte de la industria agroalimentaria de nuestro país", ha subrayado.

Feijóo ha reconocido que el PP está "bastante preocupado" con la agricultura, especialmente con la PAC (Política Agrícola Común), porque ha indicado que se "puede" y se "debe" mejorar y hay margen en la UE para hacerlo. "Es necesario plantear un trasvase de fondos del Pilar de Desarrollo Rural al Pilar de Ayudas Directas para poner a disposición la mayor cantidad posible de ayudas directamente a los agricultores. Hay que orientar la PAC hacia la agricultura profesional", ha asegurado.

LA DEFENSA AL LOBO ES UN "DISPARATE"

Por otro lado, Feijóo ha tildado la defensa del lobo como un "disparate" porque produce bastantes problemas, particularmente en la cordillera cantábrica, y ha sostenido que intentará buscar un "equilibrio" y no mantendrán la política de protección a "ultranza" del lobo.

El líder popular ha asegurado que tiene un "enorme" respeto por la gente que alimenta a los españoles todos los días, y ha lamentado que, durante la pandemia, se les "alababa mucho". "En cambio ahora, los hemos olvidado con la misma intensidad", ha destacado.

"Nuestra capacidad de producción, si tenemos agua, se puede incrementar de manera intensa. La ganadería tiene que tener un espacio en la producción industrial de nuestro país. Tenemos una excelente carne, que es proteína de calidad y sobre la pesca, somos el primer país en potencia pesquera de la Unión Europea y es una situación que no podemos abandonarla nunca", ha reivindicado.

Por último, sobre la despoblación, Feijóo ha comentado que hará una política fiscal discriminatoria positiva para la gente y empresas que se instalen en el mundo rural, a la vez que habrá una política de conciliación para menores y mayores que se queden en los pueblos.

"Necesitamos reactivar económicamente el rural para mantener al menos la población, y si es posible, incrementarla", ha sentenciado.