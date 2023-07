Bajo el lema “Ni podemos ni queremos olvidar”, el alcalde, Jesús Moreno, concejales de la Corporación Municipal y vecinos de Tres Cantos, han rendido homenaje a Miguel Ángel Blanco, coincidiendo con el 26 aniversario de su muerte.

Reunidos en el monumento de la Plaza de las Víctimas del Terrorismo, se han sumado a los actos organizados por la Fundación Miguel Ángel Blanco, con la lectura de un manifiesto, en el que han participado varios vecinos de Tres Cantos, en recuerdo del concejal de Ermua, secuestrado y asesinado por la banda terrorista ETA en 1997.

“Todas las víctimas del terrorismo son inocentes, y es un deber moral y político rendirles homenaje, reconocer su valía y defender su significación social. La democracia española se ha asentado paralelamente a la ofensiva terrorista, en especial la de ETA, y las víctimas han tenido un comportamiento ejemplar, han parado la espiral de la violencia y del odio y han contribuido destacadamente a cimentar el Estado de derecho que disfrutamos. Olvidar o manipular esta historia, minusvalorar, relativizar o blanquear el terrorismo es pervertir la esencia de la democracia constitucional que nos ampara y representa como ciudadanos. Es humillar y revictimizar a las propias víctimas y adulterar el marco de convivencia que hemos construido”.

El alcalde, Jesús Moreno, recordó durante su intervención: “Miguel Ángel Blanco tuvo la mala suerte de pagar con su vida, como las demás víctimas, por nada que ninguna de ellas hubiera hecho. Los asesinos decidieron que tenía que ser así. Tal vez creyendo que lo que hacían en ese momento, algún día sería olvidado. Calcularon mal. Se equivocaron mucho. Porque aquí estamos, 26 años después. Y no podemos ni queremos olvidar”.

Además, señaló que “no queremos vivir en el odio ni en el rencor, pero tampoco olvidar a los que perdimos por el camino, porque si hoy tenemos paz y libertad, se lo debemos a quienes nos ayudaron a conseguirlas, entregando lo más valioso que tenían a cambio: sus vidas”.

Jesús Moreno concluyó diciendo que “si olvidáramos su sacrificio, no sólo les estaríamos traicionando a ellos y a las familias que tuvieron que aprender a seguir adelante con semejante pérdida, nos estaríamos traicionando a nosotros mismos como sociedad. Porque una sociedad que olvida es una sociedad condenada a repetir errores, a ser manipulada, pero, sobre todo, expuesta a volver a ser el objetivo de los intereses de los violentos. No podemos y no queremos olvidar a Miguel Ángel porque no podemos y no queremos volver atrás”.

La música de un violín y un violonchelo, a cargo de la Escuela Municipal de Música, puso la banda sonora a este emotivo acto en el que dos representantes de los vecinos de Tres Cantos, una joven de 26 años y un mayor, depositaron flores blancas bajo el monolito en recuerdo a las víctimas del terrorismo.