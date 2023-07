Muchos se ha dicho sobre la Viagra.

Sobre ella existen mitos y realidades. Sólo los expertos médicos pueden orientar sobre su eficacia, tratamiento, contraindicaciones y todo lo que se asocie con la disfunción eréctil. Es necesario conocer sus recomendaciones y sugerencias. Ed Trial Pack es un paquete de medicinas eficaz para la impotencia sexual masculina.

Viagra para hombre

Los especialistas médicos en urología, los representantes de Pfizer, laboratorio que diseñó esta píldora, y otros organismos con competencia en la seguridad pública de los fármacos, como la FDA y el NHS, servicio público de salud del Reino Unido, se han pronunciado sobre la Viagra y lo recomiendan como el tratamiento más eficaz contra la disfunción eréctil.

Los representantes de Pfizer para América Latina han sostenido en varias oportunidades que la Viagra para hombre no es un afrodisiaco, es un medicamento para la salud sexual totalmente moral que debe ingerirse de manera racional. Los pacientes deben tomarlo con precaución como ocurre con otros fármacos.

Sus efectos están plenamente comprobados por la comunidad científica. Durante años se han estudiado las propiedades y consecuencias de su principio activo. Fue estudiado por años en diferentes grupos sociales, atendiendo la raza, el nivel socioeconómico y las enfermedades preexistentes, por ejemplo.

Eficacia

La viagra marcas sólo puede tomarse si la enfermedad ha sido diagnosticada, bien sea por un urólogo o un médico general, e incluso por un médico endocrino si la disfunción sexual es causada por un problema hormonal. Estos expertos tienen la capacidad para determinar su origen, bien sea físico o mental, las dosis de viagra según edad y los tratamientos aplicables, cirugía, tratamiento hormonal y terapia psicológica para la disfunción eréctil.

Los representantes de Pfizer han publicado estadísticas que demuestran la eficacia de la Viagra para producir erecciones y para mantenerlas por el tiempo necesario. El tratamiento oral funciona en el 80% de los casos. Garantiza erecciones duraderas y penetraciones adecuadas. Es tan eficaz en los hombres con disfunción eréctil mayores de 60 años como en los menores. La viagra no actúa de inmediato porque es un tratamiento oral. La pastilla surte efecto entre 30 minutos y 1 hora después de haber sido ingerida. Su eficacia se extiende por 4 horas y las relaciones sexuales duran 16 minutos en promedio. Las erecciones deben finalizar una vez que termine la relación sexual.

Los voceros del NHS del Reino Unido, han señalado que las 2/3 partes de los pacientes de Viagra han reportado erecciones duraderas y satisfactorias. También aclaran que se trata de un medicamente altamente eficaz pero que no sustituye a los otros tratamientos aplicables. A pesar de ser un fármaco altamente potente no genera dependencia. No existe este riesgo. Supeditan la eficacia del tratamiento al consumo de las dosis de viagra según edad y a la estimulación sexual previa.

Combinación con otros fármacos

Tanto los representantes de Pfizer, los voceros de NHS del Reino Unido y los especialistas urólogos no recomiendan el consumo simultáneo de viagra marcas con otros medicamentos de alto contenido de Nitrato. La combinación de estas sustancias puede resultar altamente nocivo para la salud. Los especialistas continúan advirtiendo sobre los peligros de la combinación de la pastilla con sustancias estimulantes y alucinógenas como el éxtasis, cocaína y el LSD.

Sin embargo, el tratamiento oral de la Viagra contra la disfunción eréctil sí es compatible con varios tratamientos antidepresivos. La eficacia de la pastilla se mantiene y no causa efectos colaterales en la salud humana. Las estadísticas así lo demuestran. El 70% de los hombres que sufren de disfunción eréctil y toman simultáneamente antidepresivos disfrutaron relaciones sexuales satisfactorias.

Efectos adversos

El laboratorio Pfizer reconoce que la ingesta de Viagra para hombres causa una serie de síntomas indeseables como efectos colaterales. Estos efectos son normales en todos los medicamentos. La empresa alega que son de rara ocurrencia y tan sólo afectan a un pequeño grupo de pacientes. Según sus estadísticas, tan sólo el 2,6% de los pacientes dejaron de tomar la pastilla por los síntomas sufridos.

Estos efectos secundarios se presentan incluso cuando la pastilla ha sido ingerida correctamente, respetando las dosis según edad, el número de pastillas por día y de acuerdo a la gravedad de la enfermedad. De acuerdo al NHS del Reino Unido 1 de cada 1000 pacientes sufre síntomas graves que requiere atención médica de emergencia.

Alternativas

Si el paciente reacciona negativamente y de manera grave al Sildenafil puede someterse a otros tratamientos médicos para alcanzar las erecciones, previa autorización médica. Existen otras alternativas a la Viagra para hombres. Afortunadamente hay muchos tratamientos médicos contra la impotencia sexual masculina: tratamientos orales, hormonales, cirugía y hasta terapia psicológica para la disfunción eréctil. Los otros medicamentos más eficaces y que constituyen alternativas para la Viagra son: Vardenafil (Levitra), Avanafil (Spedra) y Tadalafil (Cialis).