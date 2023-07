La alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, y la concejala de Educación, Dolores López, han visitado esta mañana a los niños que participan en el programa ‘Abierto para Jugar en Verano’, promovido por la Concejalía de Educación, en los centros educativos Nuestra Señora del Val y Pablo Picasso.

Piquet ha destacado la importancia de este programa, ya que “el objetivo es tener centros educativos abiertos para jugar, para que los padres puedan trabajar y los niños puedan venir a un centro educativo a aprender, disfrutar, convivir con nuevos compañeros y a hacer un montón de actividades. Se han ofertado más de 8.800 plazas a lo largo de estos meses de verano y ha sido todo un éxito de participación. Los padres demandan este servicio y los niños están atendidos y disfrutando. Estamos orgullosos de este proyecto y buscaremos mejorarlo por el bien de todas las familias y escolares”.

Durante la visita a los colegios, la alcaldesa y la concejala han tenido la oportunidad de compartir con los escolares y los profesionales, coordinadores y monitores que están al cargo de los participantes, las diferentes actividades que desarrollan a lo largo de la jornada.

De 3 a 12 años

‘Abierto para Jugar en Verano’ está destinado al alumnado escolarizado durante el presente curso en centros educativos de infantil y primaria de 3 a 12 años, que participarán en actividades adaptadas a la edad y madurez evolutiva de los mismos.

En esta tercera semana del programa, se mantienen 10 centros abiertos para dar cobertura a la demanda existente en la ciudad: Pablo Picasso, Antonio Mingote, García Lorca, Cardenal Cisneros, Mozart, Emperador Fernando, Ernest Hemingway, Alicia de Larrocha, La Garena y Nuestra Señora del Val.

Así con un total de 1.140 participantes se alcanza el 93,47% de ocupación de las plazas que se ofertaron, lo que supone ser todo un éxito en estas fechas.

Por su parte para la atención de participantes con necesidades educativas específicas y escolarizadas en colegios de infantil y primaria, de las 12 plazas ofertadas se está atendiendo a 25 participantes, a fin de facilitar la integración de los mismos en las dinámicas de los grupos.

Igualmente, y para el disfrute de los niños, continúan las salidas y excursiones a las piscinas municipales a fin de mitigar las altas temperaturas de estos días, lo que junto a un Plan de atención y prevención ante olas de calor, distribuido a los coordinadores de los centros abiertos, ayudan a que nuestros usuarios puedan disfrutar con seguridad de las actividades.

Hasta el 5 de septiembre

El programa comenzó el pasado 26 de junio y finalizará el 5 de septiembre. Las inscripciones pueden hacerse on-line, por semanas completas, a través de www.spsociales.es, hasta las 12:00 horas del miércoles anterior a la semana de inicio.

Se contemplan diversas opciones de horarios de entrada a las 7:30, 8:00 y 9:00 horas, así como de salida a las 14:00, 15:00, 16:00 y 17:00 horas. El precio por semana del programa es de 27 euros, con entrada a las 9:00 y salida a las 14:00, sin comedor. El precio del comedor es de 25 euros por semana y 12 euros el del desayuno.

Para llevar a cabo programa se dispone de un equipo de 80 monitores, además de 16 monitores de educación específica, 10 educadores de educación especial, 1 ATS y 20 monitores en prácticas. El equipo se completa con un coordinador por centro y un Coordinador general del programa, además del apoyo Técnico de la Concejalía de Educación.

Además, el programa oferta un total de 90 plazas para niños con necesidades de apoyo auxiliar y 75 becas de asistencia que se otorgan por indicación de los servicios sociales municipales, además de los derivados de servicios tales como: directores de centros, Centro emergencia, Trabajadoras sociales del EOEP y Observatorio de la Violencia contra la Mujer, ONGs, etc. Por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid se regulan ayudas para la prestación del servicio de comedor para alumnos y alumnas en situación desfavorecida en colegios públicos.

En el mes de julio permanecen abiertos para jugar:

Centro Alicia de Larrocha C/ Rio Guadarrama, 5

Centro Ernest Hemingway C/ Gonzalo Torrente Ballester, 74

Centro Emperador Fernando C/ De la Ronda Fiscal, 44

Centro La Garena C/ Arturo Soria, 3

Centro Mozart C/ Dámaso Alonso, 34

Centro Ntra. Sra. del Val C/ Ávila esquina C/ Zaragoza s/n

Centro Antonio Mingote C/ Arturo Soria, 7

Centro Cardenal Cisneros C/ San Juan, 2

Centro García Lorca C/ Torrelaguna, 29

Centro Pablo Picasso Avda. Castilla, 29

En el mes de agosto los centros ofertados son:

Centro Ernest Hemingway C/ Gonzalo Torrente Ballester, 74

Centro Emperador Fernando C/ De la Ronda Fiscal, 44

Centro La Garena C/ Arturo Soria, 3

Centro Ntra. Sra. del Val C/ Ávila esquina C/ Zaragoza s/n

En septiembre, los días 4 y 5, estará disponible el Centro Manuel Azaña (Avda. del Ejército, 5)