La centrocampista de la selección española Claudia Zornoza confesó este martes que "nunca" imagino jugar un Mundial, un "sueño" que le ha "venido de golpe" y "un orgullo" que piensa "disfrutar al máximo", al mismo tiempo que reveló que actualmente estudia la oposición para Policía Municipal.

"Nunca me imaginé poder estar aquí. Siempre tiene sueños a corto plazo y este para mí ha venido de golpe y ojalá poder ganarlo y celebrarlo con todas las compañeras. Yo no he podido vivir ningún torneo en categorías inferiores, solo entrenamientos. Así que, para mí, es un orgullo, también para mi familia, y pienso disfrutarlo al máximo", indicó Zornoza en declaraciones compartidas por la selección en redes sociales.

A sus 32 años, la futbolista del Real Madrid afronta su primer gran torneo con la selección, después de superar una "fractura limpia" de peroné. "Cuando me ocurrió, me dijeron que no me operaban, y enseguida me puse con ello. Tengo que dar las gracias al club en el que estoy, porque hacíamos sesiones de mañana, de tarde, incluso a veces tres", recordó.

"Todo para poder llegar a la final de la Copa de la Reina, y además incluso pudimos estar mucho antes. Fue una recuperación muy dura, porque pasé mucho dolor, pero aún así, entre piscina y entrenamientos, pude estar, y me quedo con eso y con el trabajo que hicimos", agregó.

Finalmente, descubrió que oposita, desde hace dos años, a Policía Municipal, para dentro del cuerpo dedicarse a la parte ambiental o canina. "Espero poder presentarme pronto, cuando no estoy con el balón, me despejo de esta manera. Tengo poquito tiempo, porque una oposición requiere muchísimo, voy un poquito más lenta que las personas normales, e intento, por eso, cada horita o cada dos horas ponerme un poco e ir repasando porque es un largo camino", concluyó.