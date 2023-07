Un año más, la Biblioteca Municipal Ricardo León ha vuelto a conseguir un premio en el Concurso de proyectos de animación a la lectura María Moliner.

Esta vez, se ha presentado con su proyecto “La ciudad de los libros: tu lugar de encuentro”, consiguiendo quedar entre los 6 mejores proyectos de todos los presentados, empatando en la mejor puntuación (82 puntos) con otras cinco bibliotecas españolas.

El Concurso de proyectos de animación a la lectura María Moliner en municipios de menos de 50.000 habitantes tiene como objetivo premiar a aquellas bibliotecas de localidades que lleven a cabo un proyecto único que incluya las acciones de animación a la lectura, la eficiencia y labor bibliotecaria, la integración social en su comunidad, así como el uso de las nuevas tecnologías.

La concejal de Cultura, Paloma Lorenzo, ha manifestado que el hecho de quedar entre las seis mejores bibliotecas de toda España “es gracias a todos los galapagueños, que acogéis siempre con mucho cariño todas nuestras iniciativas y actividades, y eso hace que tengamos tanto éxito.”

Sin embargo, debido a las normas que se establecen en las bases de este concurso, ya es el tercer año que no ha podido optar al premio especial de 10.000 € al haber ganado en la XVIII edición: "establece que no podrán volver a ganar el premio de 10.000 euros aquellos ayuntamientos que hayan sido beneficiarios de estos premios especiales en cualquiera de las cinco últimas convocatorias (XVIII a XXII), por lo que los proyectos de Galapagar (488), Chapinería (522), Verín (375), Carrizosa (490), El Ballestero (91), La Almunia de Doña Godina (480), Galápagos (345) y El Carpio (139) no podrán ser beneficiarios en esta edición de un premio especial, aunque figuren entre los mejor valorados".

De esta forma, a pesar de haber logrado una de las mejores valoraciones en este concurso, la Biblioteca Ricardo León no ha podido recibir el premio especial valorado en 10.000 € al conseguir este logro hace menos de cinco años y, en su lugar, ha sido premiada con 2.772,22 € por su gran trabajo, que se invertirán en el fondo bibliográfico.