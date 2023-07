El portero español David de Gea ha confirmado que abandona el Manchester United después de doce temporadas en el equipo, dispuesto a emprender "un nuevo reto" en el "momento adecuado", y ha expresado su "gratitud y aprecio" a todos los aficionados de los 'red devils', a los que llevará en su "corazón".

"Solo quería enviar este mensaje de despedida a todos los seguidores del Manchester United", anunció en un comunicado publicado en sus redes sociales. "Ahora es el momento adecuado para emprender un nuevo reto, para tomar impulso de nuevo en un nuevo entorno. Manchester siempre estará en mi corazón, Manchester me ha formado y nunca me dejará", añadió.

El guardameta madrileño, de 32 años, recaló en Old Trafford procedente del Atlético de Madrid en la temporada 2011-12, de la mano del entonces entrenador de los 'red devils', Sir Alex Ferguson. En total, ha disputado 545 partidos con el conjunto mancuniano en 12 temporadas.

"Me gustaría expresar mi inquebrantable gratitud y aprecio por el amor de los últimos 12 años. Hemos logrado mucho desde que mi querido Sir Alex Ferguson me trajo a este club. Me enorgullecía muchísimo cada vez que me ponía esta camiseta, cada vez que dirigía al equipo y representaba a esta entidad, porque jugar con el club más grande del mundo es un honor que solo se otorga a unos pocos afortunados futbolistas", apuntó.

En este sentido, De Gea reconoció que ha vivido una etapa "inolvidable y exitosa". "No pensé que saliendo de Madrid siendo un niño lograríamos lo que hicimos juntos", señaló, dirigiéndose a los aficionados.