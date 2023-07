La explosión folk de Mumford & Sons también brilla en la segunda jornada del festival madrileño

El rock potente de los estadounidenses Queens of the Stone Age ha liderado en la segunda jornada del festival Mad Cool, en la que el británico Sam Smith ha brillado con su propuesta artística.

Todo ello se ha producido ante un público de casi 70.000 personas que han podido acceder este viernes con mayor fluidez al espacio Iberdrola Music, ubicado en el distrito madrileño de Villaverde, en el que se ha intentado mejorar otros problemas como las colas para acceder a los servicios con la colocación de baños cerca de los escenarios principales.

Con 33 grados de temperatura bajo el sol de un 7 de julio, los estadounidenses Puscifer, el grupo de Maynard James Keenan, han sido de los primeros en actuar, sobre las 19.00 horas. Así han transportado a un público sin miedo a otros mundos con sus canciones experimentales, para dar paso a uno de los cabeza de cartel de la jornada, Sam Smith, que ha ofrecido un espectáculo repleto de sensualidad. Sin censura y a la altura de las grandes divas del pop en repertorio, presencia y carisma.

El británico ha arrancado con la conocidísima balada 'Stay with me', apostando por el dorado en el decorado del escenario - una estatua gigante tumbada- y dejando ver una sonrisa y potencia vocal que ha mantenido durante la hora y media de un espectáculo en el que ha estado respaldado por varios bailarines y un virtuoso trío de voces soul.

Con un continuo derroche de simpatía, defensa de la libertad y el amor, ha conquistado cantando temas lentos como 'Lay me down', envuelto en un gran vestido morado, y ha hecho al público bailar con 'Dancing with stranger', 'Gimme' -con momento 'twerk' incluido- o 'Promises'. En la mayoría de las canciones los bailarines se han rendido a la sensualidad.

El artista de género no binario, que se ha mostrado emocionado por presentarse ante tal masa en Madrid, se ha despedido de forma efectiva con 'Gloria', emulando a Jesucristo; una versión de 'Human nature' de Madonna, que reza "express yourself, don't repress yourself (exprésate, no te reprimas)", y con el éxito que comparte con Kim Petras, 'Unholy'. Y lo ha hecho enfundado en un corset negro con joyería, medias de rejilla y botas altas, pisando fuerte y recibiendo la ovación de los asistentes.

Ha llegado entonces el turno del plato fuerte de la segunda jornada del Mad Cool, Queens of the Stone Age, que ha hecho vibrar al público con sus himnos rock en un memorable directo. Con canciones con más de dos décadas de recorrido, como 'No one knows', la elegida para un inicio abrumador con puesta de sol de fondo, o con otras recientes como 'Paper machete', del álbum que han lanzado en este 2023, la banda estadounidense ha ratificado que el rock vive, y más en grandes festivales como este.

Josh Homme, líder de la agrupación, ha ejercido de director de orquesta de su banda y de un público entregado, sobre todo en las primeras filas, un apoyo que le ha hecho sentir "mucho feliz". "Qué fucking rico", ha dicho también ante unos asistentes a los que ha otorgado el título de "los mejores de toda la gira".

"Querríamos quedarnos aquí para siempre", ha clamado ya en la recta final de un concierto en el que han regalado también piezas como 'Make it with chu', 'Little sister' o 'Go with the Flow'. Sus viejos temas son los que mejor funcionan. Estos han sido tremendamente aplaudidos, al igual que 'Song for the dead'. La potencia rockera de la banda, con reinado absoluto de las guitarras, ha supuesto para muchos el mejor concierto de este Mad Cool 2023.

EXPLOSIÓN DE FOLK CON MUMFORD & SONS

El folk rock de los británicos Mumford & Sons ha unido al público con su buen rollo y letras poéticas perfectamente tarareables. Con fuegos artificiales han marcado el inicio de un concierto en el que han emocionado e invitado a brincar de la mano, sobre todo con sus canciones más conocidas.

'Little lion man' o 'Ditmas', con Marcus Mumford, el vocalista, entre el público, han marcado el espectáculo de los británicos que han puesto fin a su fiesta con su mayor himno 'I will wait', el cual ha desatado aún más euforia al acompañarse de una tanda final de fuegos artificiales.

El cierre de la jornada, que se ha acabado a las 2.00 horas ya del sábado, ha corrido a cargo, entre otras propuestas, del grupo de dance alternativo australiano Rüfüs du Sol en un escenario mediano y de la banda de rock estadounidense The Black Keys en uno de los escenarios principales.

Con mucho más público, el dúo de Dan Auerbach y Patrick Carney ha empezado con 'I got mine' para dar rienda suelta a varios temas rock en los que lo instrumental ha tenido gran relevancia, como ha ocurrido con las dos bandas anteriores.

Así ha concluido el segundo día del festival, en el que los principales nombres han servido lo que se esperaba y el público nacional e internacional ha saboreado las propuestas como requieren los protagonistas de un evento en el que también han sonado españoles como Delaporte - fiesta asegurada gracias a su pop electrónico- y se ha dejado lugar a las sorpresas como la de Rebeca en la Tómbola Vibra Mahou, que ha celebrado una verbena continua.

Con dos jornadas finiquitadas, Mad Cool 2023 concluirá este sábado con Red Hot Chili Peppers, Liam Gallagher, M.I.A. y The Prodigy como cabezas de un cartel en el que también figuran artistas como Jamie XX, Years & Years o Ava Max, además de los españoles Cupido, Belako, Morgan, Shinova o Elyella, entre otros nombres.