Noelia Márnez ofrecerá este viernes el recital 'Cuerdas y versos: recordando a Lope' en el jardín de la Casa Museo Lope de Vega con algunos de sus versos, entre ellos, dos de sus sonetos más afamados como 'Hombre mortal' y 'A una calavera'.

Con entrada libre y gratuita, este programa quiere ser un homenaje a la costumbre que hay en los pueblos de sentarse a la fresca en las noches de verano con familia, amigos y vecinos. "En esas charlas tranquilas se pasa revista a lo que es y lo que no es, a lo que fue y lo que no fue, al año que pasó... y también con esa idea en mente hemos querido retomar un par de espectáculos que pasaron por el museo con muy buena aceptación, pero que no pudimos prorrogar en su momento", han señalado desde el Museo.

Así, todos los viernes de julio a las 21.00 horas, cuando el sol ya ha bajado, el jardín de la Casa Museo será lugar de reunión en torno al arte.

En este recital Noelia Márnez recitará algunos de los poemas del último Lope, el más reflexivo y casi místico: entre ellos 'Huerto deshecho' y no faltará 'A mis soledades voy', un fragmento de la tragicomedia 'La Dorotea'.

La literatura se fundirá con la música de los siglos XVI y XVII, interpretada en directo con guitarra barroca y viola da gamba por Enrique Pastor. Entre otras, se podrán escuchar obras de Tobias Hume y Diego Ortiz como las Recercadas y Ayres, otras de Gaspar Sanz y Francesco Corbetta como la Chacona, Canario y Fandango.