Veranos de la Villa llega a Serrería Belga desde este jueves y hasta el 27 de agosto con una muestra sobre el arte chicano de las últimas cuatro décadas, la exposición 'In Your Face: Chicano Art after C.

A.R.A', ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

La exposición reúne 54 obras de diferentes disciplinas, desde la escultura a la fotografía, pasando por grabados, pinturas y técnicas mixtas, todas ellas creadas entre 1986 y 2021 por 28 artistas chicanos. Está comisariada por Susana Smith Bautista y cuenta con la colaboración de la Embajada de México en España y AltaMed.

El proyecto recoge el testigo de la histórica muestra llevada a cabo en 1990 en Los Ángeles, 'Chicano Art: Resistance and Affirmation (C.A.R.A)'. La temática gira en torno a la sociopolítica en las vidas de los latinos, sobre todo mexicanos, que viven y trabajan en Estados Unidos.

Con la exhibición de esta muestra, el Serrería Belga se convierte en el primer espacio cultural español en acoger la colección privada de AltaMed "dando importancia a la presencia latina en nuestra ciudad", ha explicado el director artístico del festival, Ángel Murcia.