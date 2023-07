En esta ocasión el cartel contará, entre otros, con Red Hot Chilly Peppers, Sam Smith, Robbie Williams o Liam Gallaguer

Uno de los festivales más importantes del panorama musical europeo -y mundial- vuelve a la Comunidad de Madrid. La organización del festival comunicó que Mad Cool Festival 2023 regresaría a Madrid del 6 al 8 de julio de 2023, ocupando un nuevo espacio en el distrito de Villaverde (Sur de Madrid) concebido para albergar a 80.000 personas y que ofrecería grandes ventajas respecto a su anterior ubicación. Un hábitat diseñado para que el ocio musical capitalice la capital madrileña.

La última edición fue una gran éxito, después de dos años sin poder celebrar el festival, el 2022 de Mad Cool fue todo un éxito que supuso reunir a más de 310.000 personas y 149 artistas, con un cartel encabezado por Metallica, Florence + the Machine, Muse, The Killers, Imagine Dragons, Jack White, Placebo, Chvrches, Deftones, Sigrid, Incubus, Haim, Parcels, Kings of Leon o, Noga Erez, entre otros.

En esta ocasión el cartel no sé si mejora, pero se mantiene la calidad cuanto menos: GallaLizzo, Lil Nas X, Machine Gun Kelly, Red Hot Chilly Peppers, Sam Smith, Robbie Williams, Liam Gallaguer, Belako, Years & Years, Delaporte o Franz Ferdinand.

Precios de la entradas

Hay que recordar que la venta oficial de entradas de día empezó el pasado 30 de diciembre de 2022 y que en este momento ya aparece el cartel de Sold Out en algunas de las opciones de acceso.

Precios:

Abono general - 189€ + gastos de distribución.

Abono VIP - 480€ + gastos de distribución.

Entrada de día general - 79€ + gastos de distribución.

Entrada de día VIP - 185€ + gastos de distribución.

Beneficios del Mad Cool para la Comunidad de Madrid

El Mad Cool atrae a una gran cantidad de visitantes, tanto nacionales como internacionales. Esto genera un aumento en el turismo y, por lo tanto, un impulso en la Economía madrileña. Los visitantes gastan dinero en alojamiento, transporte, comida, bebidas y otros servicios, lo que beneficia a los hoteles, restaurantes, tiendas y negocios de la capital. Hay que recordar que las reservas se empiezan a realizar desde los primeros anuncios de invitados que realiza la organización del festival

El festival genera un cantidad altísima de Empleo, la organización de un festival como el Mad Cool requiere una amplia mano de obra en diferentes áreas, como seguridad, limpieza, logística, producción, atención al cliente, entre otros. Esto crea oportunidades de empleo temporales para residentes locales, lo que puede ser beneficioso para la población en términos de generación de ingresos y experiencia laboral.

Un festival de renombre como el Mad Cool permite que aumente la promoción de Madrid y esto atrae una gran atención mediática y publicitaria. Esto coloca a la ciudad de Madrid en el mapa internacional de la música y la cultura, y ayuda a promoverla como un destino turístico atractivo. Además, el festival sirve como plataforma para artistas y bandas emergentes, dándoles visibilidad y promoviendo la escena musical local.

Además, se producen beneficios culturales y sociales. El Mad Cool ofrece a los residentes locales la oportunidad de disfrutar de actuaciones en vivo de artistas de renombre mundial sin tener que desplazarse a otras ciudades. Esto fomenta la participación cultural y fortalece el sentido de comunidad. Además, algunos festivales también organizan actividades paralelas, como charlas, exposiciones o talleres, que pueden enriquecer la oferta cultural de la ciudad.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la organización de un festival de esta magnitud también puede presentar desafíos, como la gestión del tráfico, el ruido y el impacto ambiental. Por lo tanto, es fundamental que las autoridades locales trabajen en estrecha colaboración con los organizadores para minimizar los posibles inconvenientes y maximizar los beneficios para la ciudad y sus habitantes.

La fuerzas de seguridad de la capital y la organización están demostrando que cada año mejora la calidad organizativa del festival y, por lo tanto, de los asistentes al evento.

Las polémicas quedaron en el olvido

El fallecimiento de un acróbata durante el festival es la gran mancha de un festival que cada año mejora su organización. Muchos de los asistentes que presenciaron el accidente criticaron la actuación de la organización, al decidir no cancelar la actuación de la banda Green Day ni el resto del festival, así como no comunicar ni a los asistentes ni a los artistas el fallecimiento del acróbata. Algunos de los asistentes, tras propagarse el rumor por las redes sociales, decidieron abandonar el festival.

El cantante y guitarrista de Green Day, Billie Joe Armstrong, declaró en su cuenta de Instagram que a la banda solo le notificaron un "problema de seguridad", que sólo supieron del incidente al finalizar el concierto, y que de haberlo sabido probablemente hubieran cancelado el espectáculo.

En su defensa, la organización del festival comunicó que no cancelaron el festival por razones de seguridad basándose en su experiencia y en el consejo de las fuerzas de seguridad del Estado, decisión que los familiares del acróbata han avalado públicamente.​ En las redes sociales explotó la controversia sobre si los asistentes debían acudir al festival al día siguiente.