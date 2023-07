El equipo de Gobierno defiende que la medida supondrá un ahorro de 1,2 millones en retribuciones de la nueva Corporación

Los grupos municipales de Vox y Podemos-IU-AV en el Ayuntamiento de Leganés han rechazado el aumento de gasto en cargos de confianza propuesto por el equipo de Gobierno de PP y ULEG, al tiempo que reprochan que traten de "vender" la propuesta como un "una reducción del gasto político".

En concreto, Vox ha advertido en un comunicado que de la propuesta de nueva organización de la estructura municipal que el equipo de Gobierno pretende aprobar este viernes en el Pleno suponga un aumento del gasto de sus cargos de confianza "de más de 300.000 euros", hasta "superar el millón de euros entre asesores, directores generales, coordinadores y secretarias de alto cargo".

La portavoz de Vox Leganés, Beatriz Tejero, ha criticado que el Consistorio "quiere incrementar los directores generales a cinco, aumentado además su sueldo desde los 54.000 hasta los 60.000 euros" y "pretende aumentar los secretarios de alto cargo de dos a ocho con un sueldo de 25.000 euros cada uno de ellos".

También asegura que "quiere crear cinco coordinadores de Gobierno a 53.000 euros cada uno" y además "mantener ocho asesores a 40.000 euros cada uno". "Todo esto se suma a la subida de sueldo tanto del alcalde del PP como de su teniente de alcalde de ULEG que pretenden vendernos como una reducción del gasto político sin ni siquiera haber convocado una Junta de Portavoces del resto de partidos políticos de la corporación", ha lamentado Tejero.

Vox también critica que el Consistorio que preside el 'popular' Miguel Ángel Recuenco pretende "asfixiar económicamente" a la oposición para que "no se pueda ejercer el correcto control y la fiscalización del Gobierno local" dejando "en la mínima expresión" los medios humanos y materiales, cosa que Vox no ve mal "siempre y cuando la reducción del gasto político fuera proporcional tanto en la oposición como en el equipo de Gobierno".

"No puede ser que se reduzca el gasto político a costa de los partidos que tienen que fiscalizar a un gobierno que se sube los sueldos y aumenta el número de sus asesores", ha lamentado Tejero.

De igual modo, la portavoz de Vox ha anunciado que se opondrá "a esta barbaridad" que pretenden cometer tanto el Partido Popular como Unión por Leganés porque la ciudad "no se merece que el dinero de sus contribuyentes vaya destinado a incrementar el gasto en asesores cuando las prioridades que vienen demandando son otras mucho más importantes".

Por su parte, Podemos-IU-AV ha expresado su desacuerdo con la medida, ya que suben las retribuciones del equipo de Gobierno mientras a la oposición le recortan "en unos términos nunca vistos, ni en Leganés, ni en los municipios del entorno".

Para estas siglas, la propuesta es "un saqueo a las arcas públicas" en el "propio interés" de los partidos de la coalición, con unas cifras que suponen "algo inédito en Leganés" y que "rompe con una sana dinámica de repartir los recursos municipales entre oposición y Gobierno" para que "ambos puedan realizar su labor".

"Porque no es sólo que saqueen las arcas públicas para su propio interés. No es sólo que coloquen a dedo a personas que van a cobrar más que concejales elegidos democráticamente en las urnas. Es que además tratan de dejar sin recursos a la oposición, para que no podamos fiscalizar su labor", añaden desde Podemos-IU-AV, que ha anunciado su voto en contra a esta propuesta.

PROPUESTA DEL EQUIPO DE GOBIERNO

El nuevo equipo de Gobierno ha defendido que esta propuesta supone un ahorro de más de 300.000 euros anuales, más de 1,2 millones al final del mandato en 2027.

En virtud de esta propuesta, tendrá dedicación exclusiva un total de 18 ediles, tal y como establece la ley: el alcalde, todos los concejales de gobierno (once incluido el primer teniente de alcalde), todos los portavoces de la oposición y los portavoces adjuntos de los partidos más votados (PSOE y Más Madrid).

Así, los concejales de Gobierno percibirán un sueldo bruto de 60.000 euros anuales, así como los portavoces de la oposición; el primer teniente de alcalde y coportavoz del Gobierno cobrará 69.000 euros al año y los portavoces adjuntos de los grupos políticos mencionados elevarán su sueldo a 53.000 euros al año.

El alcalde, Miguel Ángel Recuenco (PP), que además asume en primera persona la Junta Municipal de Distrito de La Fortuna, equiparará su sueldo (73.000 euros anuales) a los primeros ediles de municipios del entorno y cobrará lo mismo que el último regidor del Partido Popular en Leganés en el mandato 2011-2015.

El alcalde ha convocado para este viernes, 7 de julio, el Pleno que regirá la organización municipal en los próximos cuatro años. "Hemos buscado la optimización de los recursos humanos del equipo de Gobierno, que se garantice la labor de la oposición, y que sea lo más liviano posible para las arcas municipales", ha explicado Recuenco, quien ha apelado a la responsabilidad de los distintos partidos a fin de obtener una mayoría plenaria para que el Ayuntamiento "comience a funcionar a pleno rendimiento lo antes posible".

En este Pleno, además, se crearán y compondrán las diferentes comisiones plenarias, como Régimen Jurídico y Hacienda, Contratación, Urbanismo y Medio Ambiente, Asuntos Sociales y Participación Ciudadana, y las comisiones plenarias especiales de Cuentas y de Sugerencias y Reclamaciones. Asimismo, se establece la periodicidad de los Plenos ordinarios en el segundo jueves de cada mes a las cuatro horas de la tarde.