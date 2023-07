¡Coca-Cola vuelve a dar un paso adelante en su compromiso con la música con un emocionante proyecto que llega a Madrid este verano!

La reconocida marca de bebidas ha anunciado una extensa oferta de experiencias inmersivas a través de COKE STUDIO, su plataforma global que aglutina todas sus iniciativas musicales. Esta propuesta promete llevar la música a otro nivel, con colaboraciones inesperadas entre artistas de primer nivel y la presentación de diez temas originales que se lanzarán en las próximas semanas.

El esperado evento en Madrid será una verdadera celebración de la música. Durante los días 6 al 8 de julio, los amantes de la música tendrán la oportunidad de sumergirse en una experiencia única en el espacio Coke Studio, que estará presente en el famoso festival Mad Cool. Este espacio se ha convertido en un lugar de encuentro para los entusiastas de la música, donde podrán disfrutar de su combinado favorito con Coca-Cola mientras se deleitan con los espectáculos en vivo.

Una de las grandes sorpresas de COKE STUDIO es el lanzamiento del tema "Be Who You Are ". Esta cautivadora canción ha sido escrita e interpretada por Jon Batiste, un talentoso músico y compositor estadounidense ganador de un Grammy. Pero eso no es todo, ya que la canción también cuenta con la colaboración de otros destacados artistas como NewJeans, J.I.D, Camilo y Cat Burns. La canción ya está disponible en las principales plataformas de música y el video oficial se puede disfrutar en el canal oficial de COKE STUDIO en YouTube.

COKE STUDIO ha demostrado su compromiso de unir a las personas a través del poder de la música. Este programa de verano se desplegará en 35 mercados europeos, y Madrid es uno de los destinos destacados. Durante el festival en Mad Cool, los asistentes podrán vivir momentos inolvidables mientras disfrutan de la música en vivo y saborean una refrescante Coca-Cola en la mano.

Pero la participación de Coca-Cola no se limita solo a la música en vivo. La marca ha creado un espacio interactivo dentro del festival donde los visitantes podrán dejar su propia marca creativa. A través de un mural único creado por la talentosa artista Blanca Fernández, los asistentes tendrán la oportunidad de expresar su amor por la música y llevarse consigo una experiencia personalizada.

Este compromiso de Coca-Cola con la música no es algo nuevo en España. Durante los últimos 13 años, la marca ha materializado este firme compromiso a través de uno de los festivales de música y ocio más importantes para los jóvenes: el Coca-Cola Music Experience. Este año, la 13ª edición de este festival se llevará a cabo los días 1 y 2 de septiembre en el Nuevo Espacio de Festivales de Madrid. Con más de 30 nombres destacados y 48 horas de música en directo, el CCME se ha convertido en un plan imprescindible para los amantes de la música.

Pero la emoción no termina aquí. Los artistas confirmados para COKE STUDIO en 2023 son una muestra impresionante de talento y diversidad. Camilo de Colombia, NewJeans de Corea, J.I.D de Estados Unidos, Cat Burns del Reino Unido, Imagine Dragons y Sam Smith de Estados Unidos, Diljit Dosanjh de India/Canadá, Evdeki Saat de Turquía, Inner City Youth Orchestra of Los Angeles de Estados Unidos, Jessie Reyez de Estados Unidos, Shae Gill de Pakistán, Shreya Ghosal de India, Xin Liu de China y Zack Tabudlo de Filipinas. Estos artistas de renombre estarán presentes en COKE STUDIO, brindando actuaciones en directo y colaboraciones que seguramente dejarán una huella en el público.

COKE STUDIO se ha convertido en una plataforma global que impulsa la colaboración y el intercambio creativo entre artistas de todo el mundo. Con su presencia en festivales destacados y el lanzamiento de temas originales, Coca-Cola reafirma su compromiso de apoyar y promover la música. COKE STUDIO es una oportunidad para que los artistas se conecten, colaboren e impulsen su trabajo, enriqueciendo así el panorama musical.

COKE STUDIO llega a Madrid con un proyecto musical emocionante que promete llevar la música a nuevas alturas. A través de colaboraciones únicas, lanzamientos de himnos originales y experiencias únicas en festivales como Mad Cool, Coca-Cola continúa demostrando su compromiso con la música y su capacidad de unir a las personas a través del arte. Si eres un apasionado de la música, no te pierdas la oportunidad de disfrutar de COKE STUDIO en Madrid y sumergirte en una experiencia musical inolvidable.