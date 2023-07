La piloto burgalesa Cristina Gutiérrez ha firmado este lunes como piloto oficial de Dacia, marca del Grupo Renault, para el Rally Dakar de 2025, aunque comenzará a competir con el prototipo en 2024 y con Sébastien Loeb como compañero, según anunció en un comunicado.

La española, actual campeona del mundo de Extreme E y del Campeonato Mundial de Rally-Raid (W2RC) 2021 en la categoría T3, hace realidad así su "sueño" de competir en el rally más duro del mundo con un equipo oficial. "Después de tantos años en busca de esto; la primera cosa que voy a hacer es disfrutar la experiencia porque creo que me están dando una oportunidad increíble. Ahora contaré con mejores mecánicos e ingenieros. Todo ello, se merece que estemos a la altura de poder transmitir o desarrollar el coche para estar en una posición muy buena", valoró.

La española formará equipo con el nueve veces campeón del mundo de rally (WRC) Sébastien Loeb, un "mentor" para Gutiérrez. "Me ha dado mucho conocimiento que me ha ayudado mucho y esto es algo que seguramente continuará en el futuro porque compartiremos muchos más momentos con Dacia. El tiempo que estuve con él en la Extreme E fue grandioso. El nuevo proyecto con Dacia comenzará en 2025 por lo que tenemos un año de impás para seguir entrenando", explicó la piloto.

A finales de ese mismo año y durante la segunda temporada de la Extreme E, Gutiérrez, junto a su actual compañero de equipo de Dacia, se proclamaron campeones del mundo en esta modalidad. De este modo la burgalesa se convertiría así en la primera deportista de nacionalidad española -y también entre el género masculino- de la historia en conseguir el campeonato en esta modalidad deportiva.

Gutiérrez menciona que entre las metas propuestas de Dacia está el intentar desarrollar un buen coche para tratar de conseguir la victoria e intentar 'estar arriba' siempre. "Si yo puedo ayudar en ello sería algo que me encantaría ya que la ayuda y la solidaridad forman parte de esto. Entre mis metas primarias se sitúan el aprendizaje y llevar a Dacia a lo más alto", afirmó la española, que competirá en categoría T1+ junto a rivales como Toyota, Audi y Ford, entre otros.

"Me siento muy orgullosa. Detrás de este momento hay muchísimo trabajo a lo largo de los años. No puedo esperar para correr el Rally Dakar 2025 con Dacia, es como un sueño hecho realidad. Cuando comencé mi carrera deportiva no podía creer que estaría en esta posición. Pilotar para un equipo oficial junto a Sébastien Loeb es un sueño para mí y haré todo lo posible para obtener los resultados que queremos", agregó.

En el Dakar 2021, fue la segunda mujer de todos los tiempos (tras Jutta Kleinschmidt en 2005) -y la primera española- en lograr un triunfo de etapa en el mítico rally. Más tarde en el Dakar 2022, Gutiérrez pudo conseguir para el Red Bull Off-Road Junior Team su primer resultado entre los tres primeros T3 convirtiéndose así en la primera mujer española en pisar el podio final del Rally.

"He pasado los últimos tres años corriendo el mundial y ganándolo, he hecho un podio en el Dakar, ganando etapas de esta carrera, y todo ello ha hecho que me haya demostrado como deportista: hasta el punto de que una marca como Dacia se haya fijado en mí. Es por eso por lo que quiero agradecer a todos el poder estar hoy aquí porque sin ellos, esto no hubiera sido posible", reconoció Gutiérrez.

Junto al equipo Dacia, la burgalesa se convierte en la primera mujer española, segunda de la historia, en participar en el Dakar con un equipo oficial en coches. "El proyecto de Dacia ya era de por sí algo apasionante para mí, un sueño. Debo aprovechar esta oportunidad al máximo para ser mejor piloto. Al final, es importante tener un buen compañero en el Dakar ya que el compañerismo junto con la comunicación, son valores ineludibles de esta competición", apuntó.

Renault ya consiguió llevarse varias veces el 'tuareg' con la victoria de Claude Marreau en el Dakar de 1982 en un Renault 20 o con las victorias consecutivas de Jean-Louis Schless en 1999 y 2000 pilotando un Renault preparado para un 'buggy'.