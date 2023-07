El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Miguel Ángel García, ha pedido este lunes al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que deje de "manosear" la institución lanzando declaraciones que "ofenden" a los madrileños y "se ponga a trabajar".

Así ha respondido a las palabras del delegado que, en una entrevista , se ha mostrado preocupado por la "agenda oculta" que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, podría impulsar en Madrid tras el 28M, que, en su opinión, alejará a la región de ser una "región de progreso y con mayor justicia social".

"La única agenda que tiene el Gobierno de la Comunidad de Madrid es la de la trabajar por todos y cada uno de los madrileños. Esto lo lleva haciendo no sólo ahora sino desde hace ya muchísimos años", ha defendido García declaraciones a los periodistas, tras asistir al acto de presentación del Congreso Madrid Leaders Forum, celebrado en el Palacio de Santoña.

El 'numero dos' del Ejecutivo madrileño ha exigido al delegado que "deje de utilizar la institución con fines partidistas, que deje de manosear una institución que no le pertenece sino que le pertenece a todos y cada uno de los madrileños". Además, le ha instado a que recuerde que "no es el delegado del Gobierno de Pedro Sánchez aunque le haya nombrado, que no es el delegado del Gobierno del Partido Socialista, que es el delegado del Gobierno de todos los madrileños".

Considera que "sería muy importante en este mes que le queda hasta la celebración de las elecciones" que el delegado del Gobierno en Madrid se ponga "a trabajar, genere su propia agenda y que se ocupe de los problemas tan importantes" que tiene la región así como que ejerza las competencias que le corresponden, por ejemplo, la de mejorar la seguridad en las calles en nuestra región.

"Yo le pido que deje de faltar al respeto, que deje de realizar ese tipo de declaraciones que ofenden a la presidenta de la Comunidad de Madrid y nos ofenden a todos los madrileños y que se ponga a trabajar", ha concluido.