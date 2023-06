El seleccionador nacional femenino de fútbol, Jorge Vilda, insistió en el momento complicado al que se enfrenta para confeccionar la lista definitiva para el Mundial del próximo mes, después de una goleada (7-0) a Panamá donde tuvo protagonismo Alexia Putellas.

"Hay muy buen ambiente, de trabajo, de competitividad, con ganas de hacer grandes cosas. Las jugadoras vienen de unas vacaciones, nos estamos poniendo a tono. Están asumiendo bien las cargas, reaccionando bien a los entrenamientos. Lo siguiente es la lista, tener a las 23, un partido de nivel contra Dinamarca y luego el viaje largo. Superar el 'jet lag' y estar preparados para el invierno, la lluvia y el frío", dijo en rueda de prensa.

Vilda describió así los próximos días con especial foco a la lista que dará este viernes. "Lo definí como la lista más difícil de mi carrera. De momento las decisiones no están tomadas. Esta noche nos reunimos. Veremos los pros y los contra, pequeños detalles será lo que nos lleve a elegir a una u a otra. Son 29 jugadoras con nivel de Mundial, y algunas que se han quedado fuera también. Es la parte más cruel de mi profesión", apuntó.

Por otro lado, el técnico madrileño explicó que hablarán "con ellas antes" de que se haga oficial, para que no se enteren por las "redes sociales", al tiempo que fue preguntado por los 100 encuentros que cumplió como seleccionador. "El número es anecdótico, me quedo sobre todo con jugadoras que empezaron y que ahora son grandes estrellas mundiales. Las hemos visto crecer y si les hemos ayudado en algo me doy por satisfecho", afirmó.

Además, Vilda fue preguntado por la titularidad y buen partido de Alexia Putellas. "Todos hemos podido disfrutar de su juego, está en su proceso de ponerse al máximo nivel, no había disputado más de 25 minutos, hoy ha hecho 60. Se ha esforzado, ha hecho un gran gol y nosotros seguimos ayudándola para que dentro de lo que viene esté en las mejores condiciones", terminó.