El tenista español Feliciano López puso fin a 26 temporadas en la elite con el último partido de su carrera este jueves, la derrota (6-2, 6-4) ante el alemán Yannick Hanfmann en el torneo de Mallorca, puntuable para la ATP y que se disputa sobre hierba.

A sus casi 42 años, 'Feli' se retira, como ya había anunciado, como el jugador español con más victorias sobre hierba (87 por las 76 de un Rafa Nadal que participó del homenaje con un cariñoso mensaje grabado), tras una de las carreras más longevas de la ATP. El toledano lo hizo además en casa, rodeado de su familia y seres queridos, en un homenaje donde no pudo contener las lágrimas.

"Sin buscarlo he sido un jugador diferente, por mi identidad como jugador, mi estilo y mi saque. Pero no me formé para tener ese estilo de juego. Crecí como la mayoría de españoles, me formé en Barcelona, pero de manera natural decidí ser este tipo de jugador, diferente al resto", dice en la web oficial de la ATP.

El toledano cedió en cuartos de final del torneo mallorquín y terminó así una carrera de siete títulos ATP y otros seis en dobles, 506 victorias, campeón del 'Grand Slam' en dobles (Roland Garros 2016) y cinco veces ganador de la Copa Davis. Feliciano se mantuvo en la élite sin fallar a un 'grande' durante 20 años, fijando el récord absoluto de 79 participaciones seguidas.

"Me siento muy orgulloso de haber podido aguantar 20 años como profesional sin fallar, pero también de haber dejado un buen recuerdo en mis compañeros y en la gente con la que he convivido", indica el toledano, con un recuerdo especial para la Davis.

"Debuté en una final contra Australia, porque se jugaba en hierba y en aquella época era prácticamente el único jugador que tenía buenos resultados en esa superficie. Sacaron a un jugador que llevaba todo el año jugando en el equipo y me pusieron a mí. Lo que viví me hizo sentir muchas cosas bonitas", comenta.

También en esa misma superficie experimentó su "mejor semana", cuando en 2019 se proclamó campeón en individual y dobles del Cinch Championships en Queen's. "Es imposible igualar algo así. Con casi 40 años fui capaz de ganar un torneo como Queen's, también en dobles jugando en tres días quince horas de tenis, con esa edad [37], encima con Andy que venía de una operación de cadera, en su país y en un torneo que para mí es especial. Todo lo que pasó esa semana es imposible de replicar en cualquier otra", confiesa.

Además, Feliciano se marcha rompiendo esa barrera de las 500 victorias, una marca que logró precisamente en Mallorca el año pasado. "No quería retirarme dando pena, ni jugando a un nivel que no me hubiese hecho sentir cómodo. Estoy muy contento de poder jugar como lo he hecho hasta ahora. Me he sentido competitivo que es lo que yo quería", revela.

Acapulco, el Challenger de Murcia, Barcelona, Stuttgart, Queen's y Mallorca fueron sus últimos torneos. "Obviamente no todo el mundo me quiere, eso es lógico y no aspiro a eso, pero estoy orgulloso de haber dejado un recuerdo positivo, ser una persona correcta y un tenista un poco diferente", termina.