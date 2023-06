La nadadora paralímpica y Premio Princesa de Asturias de los Deportes, Teresa Perales, ha sido la encargada de inaugurar la XXIV edición de los Cursos de Verano de Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

"Tus sueños son tu tesoro y alimentarlos depende de ti", ha afirmado en su discurso inaugural.

Teresa Perales es un ejemplo de superación. Con 19 años perdió la movilidad de las piernas a causa de una neuropatía, pero lejos de rendirse aprendió natación adaptada y comenzó a entrenar para competir. Desde entonces ha ganado 27 medallas paralímpicas y ha batido diez récords del mundo, recoge la URJC en un comunicado.

"Cuando en 1995 me dijeron que no iba a volver a andar, no imaginé que el camino que iba a recorrer con mi silla de ruedas me llevaría tan lejos. Por eso siempre digo que tus sueños son tu mayor tesoro y depende de ti alimentarlos", ha expresado Perales, madrina de honor de esta edición de los Cursos de Verano y encargada de la lección de apertura.

Sobre su paso por la Universidad ha detallado que estudió Fisioterapia y estaba convencida de que encontraría trabajo rápido. "Pero recuerdo que fui al Servicio Público de Empleo y me recibió una señora que nada más verme me preguntó cuánto porcentaje de discapacidad tenía y qué no podía hacer. Fue un golpe duro a una edad temprana porque hasta entonces no había pensado en mis limitaciones", ha relatado.

Junto a Perales, estuvo la vicerrectora, Mercedes del Hoyo, quien recordó que estudiar y trabajar en la universidad es un privilegio. "Lo decimos como un tópico, pero deberíamos repetirlo cada día porque el privilegio es muchas veces una cuestión de azar, una moneda de una sola cara, la de los beneficios. Sin embargo, hay otra cara que tendría que estar grabada a fuego, la de la responsabilidad. Nuestra misión es devolver parte de esos beneficios a la sociedad", ha indicado.

Del Hoyo ha aprovechado su intervención para dar las gracias a los directores de los cursos de verano por su trabajo. Por su parte, el rector, Javier Ramos, también ha tenido unas palabras de agradecimiento para todo el equipo encargado de la organización de los cursos, en especial para su directora, Cristina del Prado, encargada de coordinar una edición que es "más exigente y pegada a la actualidad que nunca".

El acto ha terminado con la actuación del Ensamble de Cámara de la URJC, que ha interpretado cuatro temas a cargo de un quinteto de cuerda formado íntegramente por alumnos de la universidad y dirigido por Gemma Camps.