El presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Jorge Garbajosa, elegido a finales de mayo por la Asamblea de FIBA Europa como nuevo presidente de la organización.

Reiteró que durante su mandato de siete años su entrega ha sido "absoluta", por lo que está "absolutamente exprimido" y cree que "ha llegado el momento de dejar paso a otra persona con ideas nuevas".

"Siempre me ha gustado mucho, desde un puesto de vista altruista o egoísta, es colaborar con las instituciones, y una con la que más ha colaborado la FEB es FIBA. Un grupo de federaciones me dijo que por qué no me animaba y a la cuarta dije que vale", explicó en el Twitch de la FEB sobre su elección para estar al frente de FIBA Europa los próximos cuatro años.

Garbajosa cree que es "honesto" dejar la presidencia de la FEB, una decisión basada en argumentos "profesionales y personales". "Aquí ha habido siete años de entrega absoluta y ha llegado el momento de dejar paso a otra persona, con ideas nuevas, porque yo estoy absolutamente exprimido", reconoció.

"Cuando yo cogí la FEB, sí que era un marrón, esta casa se caía. Ahora me siento muy orgulloso del prestigio que despertamos, como una federación creíble", comentó en una conversación con el periodista Iñako Díaz-Guerra, donde repasó también sus prioridades en FIBA Europa.

Garbajosa recalcó que lo importante será el "interés global del baloncesto", a pesar del "problema de la manta corta". "Tienes que combinar dos cosas. Tienes que ser consciente de que no tiene la verdad absoluta y no cambiar continuamente de opinión, ser firme", analizó.

"El baloncesto femenino no puede ser el baloncesto de 'pobrecitas'. Hay que explotarlo y venderlo mejor, con competiciones más atractivas. El contenido es brutal, pero el continente es otra cosa, hay que mejorarlo mucho, no solo es ponerles fuegos artificiales. Hay que hacer un formato más atractivo. Tiene que ser un producto de valor y no de responsabilidad social", comentó sobre una de las bases de su proyecto, además de aumentar las ayudas para las federaciones "pequeñas".

Finalmente, el exjugador valoró la influencia de la NBA en la formación de las categorías españolas en España, destacando su efecto "dinamizador" para "promocionar" el baloncesto. "A mí me da igual que el chaval vea la Liga Endesa, la NBA o competiciones de selecciones, lo importante es que vean baloncesto. El triple es una herramienta que ha crecido por el cambio físico de los jugadores", concluyó.