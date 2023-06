La Dirección General de tráfico (DGT) eximirá del uso de los triángulos en autopistas y autovías a partir del 1 de julio en caso de inmovilización del vehículo por causa de accidente o avería.

Sin embargo, su uso sigue siendo obligatorio cuando estas circunstancias se produzcan en vías convencionales, según ha informado la institución.

En este sentido, explica que se ha tomado esta decisión principalmente por el "elevado número" de personas fallecidas en vías de alta capacidad (autovías y autopistas) por atropello, que pone de manifiesto que transitar por el arcén, permanecer en el mismo, intentar reparar una avería o incluso, la colocación y posterior retirada de los triángulos de preseñalización de peligro "incrementan notablemente" el riesgo de atropello.

Asimismo, señala que otro de los motivos son las condiciones de circulación que se producen en autopistas y autovías en las que hay una alta intensidad de tráfico y de velocidad.

De este modo, especifica que no colocar los triángulos no será motivo de denuncia pero exclusivamente en estas vías rápidas "por comprometer gravemente la seguridad de las personas al tener que transitar a pie por la calzada".

La DGT recuerda también que en Reino Unido ya se ha eliminado el uso de los triángulos en vías rápidas y que en otros países lo están estudiando.

La medida ya fue avanzada el pasado martes por el director general de Tráfico, Pere Navarro. "Para este verano estamos estudiando a ver si podemos jurídicamente hacerlo", dijo Navarro, que explicó que se mandaría una instrucción a las policías con la medida.

En este sentido, recordó que en 2022 un total de 42 personas fueron víctimas de siniestros viales por bajarse del vehículo. "Algo había que hacer. Bajarse y poner el triangulo a 50 metros es un riesgo y más en carreteras de alta velocidad, que hay mucho tráfico", afirmó.

En todo caso, señaló que esta medida afectaría sólo a aquellos que no cuentan ya con la señal V16 -dispositivo ya disponible pero que no será obligatorio hasta 1 de enero de 2026- para autopistas y autovías. "No hace falta que te bajes y te vayas 50 metros atrás para colocarlo", concluyó.