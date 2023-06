El 1,5% de las zonas verdes que es el Retiro representa el 50% de los fallecidos en Madrid como consecuencia de la caída de árboles

Los técnicos del Ayuntamiento de Madrid estudiarán balizar determinadas zonas del Retiro y de los otros parques históricos según el tipo de arbolado y no cerrarlos por completo en días de alerta roja por condiciones climáticas adversas, además de permitir el acceso en el Retiro a la biblioteca y al Florida Park.

Son algunas de las cuestiones que el delegado de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente, Borja Carabante, ha destacado de la reunión mantenida con la oposición para tratar de modificar el protocolo que se viene aplicando desde junio de 2019, heredado del gobierno de Manuela Carmena. Será entre el lunes y el martes cuando se convoque una nueva reunión para tratar de pronunciarse sobre estas propuestas planteadas por la oposición, definidas por Carabante como "matices al protocolo".

"El equipo gobierno está dispuesto a matizar el protocolo del cierre del parque Retiro y el resto de los parques, siempre y cuando los servicios técnicos acrediten que esas matizaciones no suponen una disminución de las condiciones de seguridad. La seguridad de los visitantes, de los 100.000 visitantes que todos los días acceden al parque Retiro, son esenciales", ha subrayado el delegado.

HASTA 123 CAÍDAS DE RAMAS Y 17 ÁRBOLES EN 11 DÍAS DE ALERTA ROJA

Carabante ha dado a conocer los datos de rotura y volcado de árboles en el parque del Retiro: en 2022 se registraron once días de alerta roja, por tanto, once días en los que este punto verde se cerró a la ciudadanía y cuando cayeron 123 ramas de gran porte y 17 árboles.

"El protocolo evitó problemas de seguridad a esos visitantes durante esos once días", ha remarcado el edil, que ha detallado que la serie histórica acredita que los meses en los que más caídas de árboles y ramas hay "es julio, julio, agosto y septiembre".

Borja Carabante ha puesto el acento en que el Retiro "supone el 1,5 por ciento de las zonas verdes de la ciudad de Madrid y, sin embargo, de los cuatro últimos fallecidos a consecuencia de caídas de árbol dos de ellos han tenido lugar en el Retiro, esto es, ese 1,5 por ciento de zonas verdes representa el 50 por ciento de los fallecidos en Madrid como consecuencia de la caída de árboles", ha indicado.

Ahora, una vez que han tomado nota de las "pequeñas matizaciones al protocolo" que propone la oposición, los técnicos estudiarán la viabilidad de que con alerta roja se puedan balizar algunas zonas, una vez que se haya analizado la tipología del arbolado, y que también se estudie la posibilidad de abrir el acceso al Florida Park y a la biblioteca.

"Si no supone un riesgo para los ciudadanos modificaremos el protocolo pero quiero dejarlo bien claro para tampoco llevarnos a confusión, si los servicios técnicos no acreditan que no supone una disminución de las pensiones de seguridad no podremos modificar el protocolo", ha insistido.

"DECISIÓN NETAMENTE POLÍTICA"

Preguntado por qué ahora el Gobierno municipal se abre a la posibilidad de modificar el protocolo, Carabante ha contestado que siempre han mantenido lo mismo, "que no era una decisión política sino una decisión netamente técnica".

Esto le ha llevado a destacar las buenas condiciones de las zonas verdes de la ciudad, que "por tercer año consecutivo ha obtenido el galardón de Ciudad Arbórea del Mundo por parte de la ONU", unido a los "215.000 árboles que se han plantado, las 3.800 zonas verdes que supone un incremento notable".

"Madrid es una referencia y estamos satisfechos en cuanto al mantenimiento y las inversiones que se han llevado a cabo. Es verdad que tenemos que continuar incrementando nuestras zonas verdes y por eso dentro del programa electoral llevamos la plantación de 500.000 árboles", ha subrayado el delegado.