Rubiales propone construir un estadio nacional de la RFEF: "Lo merecemos tras muchos años de trabajo duro"

El presidente de la Real Federación Española de fútbol (RFEF), Luis Rubiales, ha asegurado este martes que la entidad "merece "más instalaciones", por lo que ha propuesto construir un estadio nacional, "con entre 30.000 y 40.000 espectadores y en terreno propio", después de "muchos años trabajando duro" y para crecer en patrimonio propio.

"Seguimos con el mismo patrimonio, no hemos crecido. Merecemos en la RFEF más instalaciones, tenemos el doble de selecciones y no tenemos espacio. De hecho hay directores que trabajan en despachos compartidos, tenemos lo que tenemos, y además es una concesión, no es nuestro", señaló Rubiales durante la Asamblea General Extraordinaria celebrada en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Así, el presidente manifestó que la RFEF "merece tener un patrimonio", por lo que anunció la propuesta de la Junta Directiva de "construir un estadio nacional, con entre 30.000 y 40.000 espectadores" y "con oficinas". "Sería en un terreno propio de la RFEF y queremos presentar el proyecto en la próxima Asamblea de diciembre", explicó.

"Han sido muchos años de trabajo duro y la Federación lo merece. No es necesario ni por ley ni por estatutos, pero queremos hacerles partícipes de lo que consideramos un éxito de gestión", comentó un Rubiales que no encontró ningún impedimento durante la Asamblea para seguir adelante con la idea de construir un estadio nacional para la RFEF.

RUBIALES ANUNCIA UN POSIBLE PARTIDO AMISTOSO ANTE ANDORRA

Durante esta Asamblea General Extraordinaria, Rubiales también avanzó, con el presidente de la Federación Andorrana de Fútbol, Félix Álvarez, que la selección española podría disputar un encuentro amistoso ante el combinado del Principado. "Si nos clasificamos para la Eurocopa, quiero que uno de los partidos de preparación en junio de 2024 sea ante Andorra", aseguró.

Rubiales apuntó que este sería "el primer partido" entre ambos equipos, aunque recordó que ya se enfrentaron el 5 de junio 2004, en un encuentro que serviría de preparación para la Eurocopa de Portugal de ese verano, aunque los andorranos tuvieron que "completar su equipo con jugadores de la Sub-21". "Sé que tenéis ganas de enfrentaros a España como Dios manda", concluyó.