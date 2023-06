El concejal de Vox Israel Díaz ha presentado su renuncia como concejal en el Ayuntamiento de Móstoles y ha acusado a sus compañeros de bancada en el Consistorio de "sacrificar ideas" por "sillones" en el reciente acuerdo de Gobierno alcanzado con el PP.

En una carta que ha hecho pública en su perfil de Twitter, Díaz comunica su renuncia y asegura que son "varias" las motivaciones que le han llevado a adoptar esta decisión apenas unos días después de que se constituyera el nuevo Consistorio tras los comicios del pasado 28M.

La primera y "principal" a la que se refiere en su misiva es que el acuerdo de Gobierno alcanzado por Vox con el PP por el que el 'popular' Manuel Bautista se ha convertido en nuevo regidor, "sólo ha buscado favorecer los intereses particulares de quienes actualmente están en Vox", anteponiéndolos "a los de los mostoleños" que les votaron en las urnas.

Asimismo, Díaz ha reprochado a Vox que haya apoyado al nuevo Gobierno local a cambio de la Concejalía de cultura y Desarrollo Turístico y no de otras como las de Educación para "defender el PIN parental y acabar con las charlas de adoctrinamiento", la de Familia para "protegerla y defender la vida", la de Festejos para "defender las tradiciones y fiestas populares con sus espectáculos taurinos", la de Seguridad para "defender barrios seguros y acabar con las bandas de delincuentes". "¿Este éxito en la negociación a quién se lo atribuimos?", se ha preguntado.

A su juicio, los votantes de Vox "no se pueden dar por satisfechos" cuando "a la primera de cambio" se aceptan "sillones" a cambio de "sacrificar ideas" por "entrar en el Gobierno". "Éste no es el partido al que yo me afilié hace seis años", ha apostillado el ya exedil.

En su carta, Israel Díaz defiende que se va "con la cabeza muy alta" y dejando, a su juicio, "una buena imagen y un concejal más para Vox en el Ayuntamiento". "Yo podía quedarme y seguir cobrando del contribuyente, pero me voy porque no tengo cabida en un proyecto de partida que en Móstoles está más preocupado en colocar a los suyos que en el beneficio de los ciudadanos", ha sentenciado en una carta que en Twitter ha publicado acompañada del comentario "se ha engañado a los votantes de Vox en Móstoles y yo no puedo contribuir en esta farsa".