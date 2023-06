Almudena Negro critica "la falta de respeto a las instituciones es absoluta por parte de vecinos por Torrelodones"

El Secretario de Comunicación del PP, Óscar Fernández, ha denunciado que no ha existido traspaso de poderes en el Ayuntamiento de Torrelodones y ha asegurado que "hay un claro intento del equipo saliente de tratar de boicotear el trabajo del equipo entrante".

Hasta las elecciones de mayo pasado, Vecinos por Torrelodones tenía el control absoluto del gobierno local. Ahora, Vox y el Partido Popular han tomado el control, con Almudena Negro como alcaldesa.

Según ha informado el PP, se han encontrado despachos de concejales en los que no había ni un bolígrafo, además de que varios miembros del equipo de gobierno saliente, a día de hoy, no han devuelto ni siquiera los dispositivos móviles y ordenadores. "Siguen con su demagogia y sus mentiras, será que no pueden evitarlo. Son así", ha declarado.

En el mismo sentido, la alcaldesa del municipio, Almudena Negro, ha señalado que "la falta de respeto a las instituciones es absoluta por parte de vecinos por Torrelodones", tras señalar que se hayan encontrado con cosas "tan pueriles como pegatinas con mensajes ideológicos sobre los paneles de madera que cubren las paredes de los despachos".

"Quieren boicotear el cambio de gobierno, pero no lo van a conseguir", ha indicado la regidora que ha afeado la "demagogia infantil" de los vecinos que "atacan por aprobar en Pleno la creación de siete puestos de eventuales, que es lo que por Ley corresponde a este municipio y que se tiene en todos los ayuntamientos".

Ante esto, la regidora ha defendido que no seguirán la senda de "despilfarro" del exalcalde, Alfredo García Plata, que "despreciaba a los funcionarios, externalizando a empresas las labores de comunicación y asesoramiento, por importe de cientos de miles de euros durante su legislatura". Además, ha añadido que investigarán todos esos contratos.

Respecto al personal eventual, se han dotado todas las plazas, pero no está previsto cubrirlas todas. "Lo lógico es tener previsión y crearlas", han hecho hincapié.

Así, ha censurado que "Torrelodones viviese en una gran mentira" y ha asegurado que "lo que el equipo de gobierno actual pretende es racionalizar el gasto" haciendo que "todos los chiringuitos desaparezcan".

"Solo en un día hemos parado licitaciones absurdas por importe de más de 300.000 euros. Licitaciones que no redundaban en el beneficio de los vecinos", ha manifestado.

Asimismo, la alcaldesa ha calificado de "deleznable" lo que está haciendo García Plata con apoyo de la extrema izquierda, así como ha concluido con la promesa de dar a conocer "todos los chiringuitos y el despilfarro que ha habido en el ayuntamiento y quien firmaba tendrá que responder por ello".