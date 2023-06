La capital cuenta con su primera bombera especialista en una promoción de 85 diplomados entre 2.650 aspirantes

El Ayuntamiento de Madrid cuenta desde este viernes con la primera mujer bombera especialista de su historia, Virginia Morales, dentro de la promoción 2023 de 85 profesionales que han conseguido su diploma entre 2.650 aspirantes.

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, acompañado por la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, ha felicitado a los 85 nuevos bomberos especialistas del Ayuntamiento de Madrid que componen la nueva promoción del Cuerpo y que han recibido su diploma y placa que acreditan el final de su proceso selectivo. También ha estado presente el próximo consejero y actual director en funciones de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 de la Comunidad, Carlos Novillo.

Los 85 nuevos bomberos se incorporarán a los diferentes parques repartidos por toda la ciudad y supone sumar un especialista en cada uno de los seis turnos de los trece equipamientos de Madrid, más otros siete bomberos que reforzarán los parques cabecera.

Para Virginia Morales ser la primera bombera especialista del Cuerpo municipal es "una pasada". "Yo me siento como uno más. Formo parte de este grupo, que es una promoción excelente bajo mi punto de vista", ha trasladado a la prensa, antes de recordar que ya antes hubo dos mujeres bomberas conductoras.

"Abrimos un poco la brecha", ha declarado Virginia Morales, que ha asegurado que las pruebas de acceso son "muy complicadas". Ella las ha superado tras dedicarse "muy a fondo" durante tres años. "Después de la pandemia dejé un trabajo fijo que no me gustaba nada", ha recordado, para terminar con unas palabras de cariño a "mucha gente muy válida que se ha quedado por el camino" pero que espera "que sigan intentándolo".

Sergio Aparicio ha sido el primero de su promoción con una calificación global de 9,4. Reconoce que ha sido "un proceso bastante duro" al que le ha dedicado dos años. "Dejé toda mi vida de lado para esto pero merece la pena, sin duda. Ahora lo que viene es algo espectacular", ha asegurado a los periodistas.

Esa casi perfección la ha conseguido centrándose en sus fallos y dando "todos los días un pasito más para tratar de corregirlos". "Y nunca ir a por el 10 sino a por el 13", ha desvelado sobre su búsqueda de la excelencia.

Sergio Aparicio no soñó desde pequeño con ser bombero. "Mi vida ha dado varias vueltas y esto ha sido una decisión a partir del Covid. Creo que todo pasa por algo y ese fue el detonante. Al final me replanteé mi vida: estaba trabajando en una oficina y descubrí que eso no era lo mío. Lo mío era esto, ayudar a los demás", ha asegurado.

La oposición se ha llevado a cabo en un tiempo récord, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, con un total de 64 jornadas y un curso de unas 700 horas de duración, con una formación de gran intensidad.

Gran parte de ella se ha impartido en las instalaciones municipales del Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias (CIFSE) pero también en todos los parques, en la Escuela Nacional de Protección Civil, en la Facultad de Medicina, en la Escuela Superior de la Edificación, en las instalaciones de Calle 30, en Casa de Campo, en el Monte de El Pardo y en las instalaciones de X-Madrid para Rescate en Medio Acuático.

Almeida ha aprovechado la entrega de diplomas para trasladar a los nuevos bomberos su "reconocimiento, admiración y gratitud", para recordar que el servicio público de bomberos "es el mejor valorado por los madrileños". En este punto ha alabado el trabajo llevado a cabo en la pandemia, Filomena o las explosiones en la calle Toledo o en General Pardiñas.

El Ayuntamiento responde a esta entrega "con la renovación de las infraetsructuras, con el nuevo almacén logístico que habrá en Vicálvaro o con la elaboración del nuevo Plan de Emergencias".

"Conformáis un cuerpo de élite. No es fácil superar el proceso selectivo que habéis superado, al que se habían presentado 2.650 aspirantes" para 85 plazas, un 3,2 por ciento, ha resaltado el alcalde.

Sus últimas palabras en el acto han sido para dar a los 85 bomberos un consejo, que miren a sus mayores en caso de dudas e incertidumbre.