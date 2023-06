Este jueves Ospina Abogados protagonizaba un nuevo encuentro dentro de lo que han denominado “desayunos jurídicos”.

En esta ocasión el acto estaba conducido por el abogado penalista Álvaro Bernad, quien exponía las preguntas a Juan Antonio García Jabaloy, socio del despacho con sede en el barrio de Salamanca, Madrid.

El diálogo, fluido y altamente instructivo incluso para personas ajenas al mundo del derecho, ha versado sobre una de las herramientas en auge en el Derecho Penal español, como es la conformación ante el Ministerio Fiscal, precisamente por ello, conviene saber utilizar esta opción a la perfección.

En palabras de Bernad “la conformidad nunca, y repito, nunca, debe anular la capacidad de decisión del acusado. En Estados Unidos, el fiscal suele plantear a los encausados ofertas irrechazables y, precisamente por ello, muchos inocentes se confiesan culpables ante el temor de sufrir penas draconianas. Este peligrosísimo modelo jamás debería ser exportado a España”. Una postura compartida por el entrevistado, quien considera que la capacidad para alcanzar acuerdos nunca debe ensombrecer el derecho de defensa propiamente dicho. “Si inicias un procedimiento desde el principio, en ese momento no hay que plantearse una conformidad, a no ser que estemos hablando de un delito fragrante en un juicio rápido y que la conformidad tenga que producirse en la misma guardia. Pero si hablamos de unas diligencias previas normales y corrientes, vamos a dejar que la instrucción fluya, vamos a ir aportando pruebas, y cuando termine la fase de instrucción veremos los elementos con los que contamos para decidir si procede o no una conformidad”, refiere García Jabaloy, quien atesora una amplia experiencia en la materia como ex fiscal de la Audiencia Nacional.

La conformación como herramienta judicial

En la vía penal todo proceso finaliza con una sentencia, tras la celebración del correspondiente juicio. Sin embargo, con carácter excepcional -aunque cada vez con más frecuencia- el proceso puede finalizar antes de que se celebre el juicio oral, con una sentencia de conformidad. Entendiendo este como un acuerdo entre acusado y Ministerio Fiscal en el cual el acusado reconoce los hechos que se le imputan obteniendo a cambio una posible rebaja de la pena que se le imponga. El procedimiento finaliza en este caso con una sentencia de conformidad.

Una buena conformidad no es un regalo

El diálogo ha subrayado el esfuerzo que hay detrás de una buena conformidad. Pudiera pensarse que estas rebajas sustanciales de la pena "caen del cielo" o "se deben a la buena voluntad del Ministerio Fiscal". Y no, nada más lejos de la realidad. “Para conseguir un acuerdo atractivo, antes, el letrado habrá tenido que: estudiar a conciencia la causa; detectar argumentos que avalen su tesis defensiva, y convencer a las acusaciones de que su postura es razonable”, manifestaba Álvaro Bernad.