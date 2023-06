Vox reivindica haber sido "fuerza decisiva" para que gobierne el PP en muchos ayuntamientos

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, se ha alegrado este jueves de que la candidata a presidir la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, haya abierto "los ojos" y que se haya apropiado del "discurso de Vox".

"Me alegro de ver cuánto ha abierto los ojos y hasta qué punto ha hecho suyo nuestro discurso. Aunque sea por cálculo político, me alegro mucho de que convierta nuestro discurso en políticas concretas", ha lanzado Monasterio en su discurso durante la segunda sesión del debate de investidura.

Para su grupo ha sido "emocionante" que haya anunciado que traerá a la Cámara regional, por ejemplo, una Ley autonómica de Familia, para que la perspectiva de familia esté en todas las leyes y en todas las administraciones. "Esto es de Vox. Como tantos otros anuncios que hizo ayer y que quizá usted no lo viera, pero que conmocionaron y sacudieron a la bancada de la izquierda", ha reivindicado.

En otro orden de cosas, Monasterio ha reconocido que son conscientes del lugar en el que les han colocado los madrileños pero ha defendido que los votantes de Vox en toda la Comunidad de Madrid han permitido multiplicar el número de sus concejales y han sido "fuerza decisiva" para que gobierne el PP en muchos ayuntamientos.

"El Grupo Popular que hoy presenta a la señora Ayuso para su investidura como Presidenta de la Comunidad de Madrid ya no necesita nuestros votos, pero no debería despreciar nuestra mano tendida. El objetivo original de Vox no ha cambiado. Nuestro espíritu permanece intacto. Su discurso de ayer lo ha fortalecido, nos ha fortalecido. Contra viento y marea y por costoso que sea, en Vox somos coherentes con nuestros principios y claros con nuestros votantes, igual de claros que fuimos cuando fuimos necesarios para darle por dos veces la presidencia del Gobierno de la región, igual de claros que lo somos hoy", ha lanzado.

Si bien ha reconocido que esta legislatura será "un poco más difícil" para ellos, considera que también lo será para el PP porque ya se conoce "dónde han conducido siempre las mayorías absolutas del Partido Popular". "Aquí va a seguir habiendo 11 representantes de un partido como Vox que van a vigilar que ustedes no sucumban a la tentación de contentar a la izquierda", ha avisado.

La portavoz de Vox ha lamentado también que en la pasada legislatura no hubiera un "mayor entendimiento" entre ambos partidos. Aún así, "frente a las políticas globalistas, irracionables, irracionales y peligrosas", le ha garantizado que "los pilares de los puentes entre partidos muy diferentes como son Vox y el Partido Popular permanecen intactos".

"Todo lo que quedó dañado lo fue porque no estábamos dispuestos a que nadie y mucho menos el Partido Popular humillara a los votantes madrileños de Vox y porque siempre antepondremos la defensa de los legítimos derechos de los que están aquí frente a cualquier privilegio", ha dicho en referencia a que en la pasada legislatura no apoyaran los presupuestos regionales.

RECONOCE QUE SERÁ UNA LEGISLATURA DIFÍCIL, TAMBIÉN PARA PP

La portavoz de Vox ha confirmado que votará a favor de la investidura de la presidenta porque ve reflejada "una parte del ideario de Vox en el plan de Gobierno que trajo ayer", aunque "a la vista de la experiencia con acuerdos firmados en los últimos años" no le ha escondido su "escepticismo" con que vaya a cumplirlo".

Tampoco cree que sea "muy coherente" con algunos aspectos pero sí ve las medidas que presentó ayer como "un buen primer punto de partida". "Reconocemos que usted ha tenido la sensatez y el sentido común suficiente como para no unirse a la banda de portavoces nacionales y regionales del Partido Popular que están contribuyendo los últimos días a la demonización de Vox", ha zanjado.