La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, ha criticado el "decepcionante" discurso de la candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el debate de investidura y ha definido sus medidas como "recicladas".

"Ha sido un discurso decepcionante, un discurso inverosímil y yo le he visto un discurso con bastantes pocas ganas y poco fuelle. En los primeros diez minutos le he dedicado, cómo no, el discurso a ETA, a Bildu, a los enemigos de España, a los infieles de España y le he dedicado más tiempo a Bildu que a los profesores y a los pediatras", ha lanzado García en declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional tras la primera sesión del debate de investidura.

Considera que ha proferido un discurso en el que los madrileños y sus problemas "no han estado presentes". Para la líder de la oposición Ayuso, al reto de la violencia machista, "le ha proferido un silencio absolutamente atronador", que supone que está "en consonancia con las tesis más negacionistas de la ultraderecha".

Por lo demás, ha dicho que era "la legislatura de la vivienda, en lo cual le ha dedicado un minuto sin medidas concretas" y ha hablado también de medidas de sanidad que, a su parecer, "vienen recicladas ya de los diferentes años, diferentes promesas incumplidas". "No ha puesto solución tampoco a los problemas que tenemos en la educación, a los niños en los barracones, más allá de prometer nuevamente escuelas que no se han cumplido", ha lanzado.