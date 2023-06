La candidata de Vox en las pasadas elecciones del 28-M, Beatriz Tejero, ha asegurado este martes que no reconoce el "perfil" del nuevo alcalde, Miguel Ángel Recuenco (PP), por haber "vetado" la entrada de su formación en el acuerdo de Gobierno alcanzado por 'populares' y Unión por Leganés (ULEG).

Es una línea que, a su juicio, no se corresponde con la seguida por el PP regional. "Miguel Ángel Recuenco nos ha dejado en la oposición y así vamos a hacer, actuar con responsabilidad. Recuenco ha vetado a Vox y el veto es de gobierno y de apoyos puntuales, es un cordón sanitario. No me consta ningún veto del PP hacia Vox en ningún municipio de la Comunidad de Madrid", ha expresado Tejero en una rueda de prensa, donde ha asegurado que desconoce si la "imposición" de su entrada responde a una petición de ULEG.

La edil ha manifestado que esta situación "deja muy débil al Gobierno" municipal ya que deberá alcanzar acuerdos con el resto de partidos al gobernar en minoría con doce concejales y que deja "más débil" a un regidor "que ha dado el 40 por ciento de la gestión a otro partido".

La responsable de Vox ha confirmado que en varios momentos trasladó al regidor su predisposición para sentarse a negociar un acuerdo de gobierno con el PP para dar "estabilidad" al Ejecutivo, ya que la entrada en el acuerdo PP-Vox habría permitido alcanzar la mayoría absoluta. Sin embargo, según Tejero, no ha tenido oportunidad porque no se ha producido un llamamiento.

Sí ha admitido, en cambio, que la única comunicación que hubo por parte de Recuenco fue para preguntar qué quería Vox a cambio de entrar en el Ejecutivo. "Le dije que sólo estabilidad para el Gobierno y propusimos incluso quedarnos fuera de la Junta de Gobierno", el órgano local de toma de decisiones.