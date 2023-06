Francisco Hernández: "No hay límites, pensamos en que la única 'bala' es Cracovia y vamos con cero complejos"

Las selecciones españolas de rugby 7 femenina y masculina se han mostrado este martes en el Consejo Superior de Deportes (CSD) "convencidas" de ganar los Juegos Europeos de Cracovia, que disputan del 25 al 27 de junio, y lograr la clasificación así para los Juegos Olímpicos de París 2024.

"¿Límites? No hay límites, pensamos en que la única 'bala' es Cracovia y vamos con cero complejos", resumió el seleccionador nacional masculino de 'seven', Francisco Hernández, en un acto junto al seleccionador femenino, Ignacio Martín, y los 13 internacionales de cada equipo que viajarán a Cracovia.

Las Leonas7s y Leones7s pelearán por la única plaza directa que hay en juego en cada categoría, además de otras dos que dan acceso al Torneo Preolímpico de Repesca, que se celebra un mes antes de los Juegos de París y donde están en juego las últimas plazas.

Hernández recalcó que su equipo "no tiene límites" después de cómo ha rendido en los últimos meses, logrando la permanencia en las World Rugby Seven Series. Además, como protagonista que se clasificó para Río 2016, ve que la principal diferencia de este grupo con el suyo de hace 7 años es que "este grupo" es "mejor" que el suyo. "Estamos con la confianza muy grande, aunque luego la competición nos pondrá en su sitio", apuntó.

Por su parte, el capitán de Los Leones7s, Juan Ramos, comentó que "los últimos meses de las Series Mundiales han tenido un estrés bastante alto por la 'pelea' contra Uruguay y, aún teniendo cosas malas, esto les ha ayudado a crecer como grupo y a pelear hasta el último minuto. "Somos un grupo joven y eso nos hacía falta. Creo que para este torneo estamos preparados y creemos que podemos ganar. Estamos convencidos de ello", indicó.

El director técnico de Seven de la Federación Española de Rugby (FER), Alberto Socías, agradeció al CSD su "apoyo" y la "apuesta" que ha hecho por los equipos de Seven de España. "Deportivamente, el objetivo está claro: conseguir la clasificación para los Juegos. Sabiendo que, si no lo conseguimos, el segundo y tercer puesto te da una segunda oportunidad en la repesca mundial", indicó.

La convocatoria de Los Leones7s para los Juegos de Cracovia está integrada por Alejandro Laforga, Eduardo López, Jaime Manteca, Jaime Mata, Manuel Moreno, Nicolás Nieto, Asier Pérez, Pol Pla, Juan Ramos, Miguel Reina, Tiago Romero, Tobías Sainz-Trápaga y Josep Serres.

LOS "PEQUEÑOS DETALLES"

La capitana de Las Leonas7s, Anne Fernández de Corres, señaló que durante estas últimas semanas, con Ignacio Martín como nuevo seleccionador, el equipo ha aprendido "la importancia de los pequeños detalles tanto dentro como fuera del campo".

"Eso al final nos hacen ser mejores a nivel individual y colectivo. También la influencia de llegar pronto a un torneo sabiendo que si entrenamos más duro de lo que son los partidos generaremos una confianza y una seguridad que te hará llegar bien a cualquier competición. Además, que la competencia interna que hay, sana, es muy necesaria para llegar lo mejor preparadas a un partido", dijo Fernández de Corres.

Acerca de las posibilidades de acudir a los Juegos, la capitana, que acaba de cumplir 25 años, ve París 2024 "más cerca que nunca" porque han aprendido a competir contra cualquier rival. "Esto nos ha generado mucha confianza y seguridad, que es una de las clave de este equipo. Esta confianza en el grupo es lo que nos hará estar en París unido al cuidado de todos los detalles", indicó.

Su entrenador, Ignacio 'Iggy' Martín, lleva poco más de dos meses al frente del equipo de Las Leonas7s y lo que más le ha sorprendido desde su aterrizaje es "lo rápido que llegaban al listón" que les ponía. "Pusimos el listón muy alto siendo muy exigentes en todas las áreas, y hemos tenido que subirlo semana a semana porque ya llegaban a lo que les pedíamos y había que ir a más. Están muy enfocadas y tienen una gran capacidad de absorber lo que se les pide. Es precioso encontrar esta actitud y la capacidad que están demostrando. No tienen límites", celebró.

Las Leonas7s que disputarán Cracovia 2023 serán Alba Capell, Beatriz Domínguez, Amaia Erbina, Cristina López, Silvia Morales, María García, Paula Requena, Olivia Fresneda, Tecla Masoko, Anne Fernández de Corres, Marta Cantabrana, María Calvo y Lide Erbina.