El Ayuntamiento de Madrid no colocará la bandera LGTBI+ este Orgullo en el Palacio de Cibeles, que sí estará iluminado, al igual que la fuente que homenajea a la diosa griega, con los colores del arcoíris.

Así lo ha confirmado este martes el nuevo delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, a su llegada al Museo Thyssen, donde ha tenido lugar la presentación de la nueva edición del Orgullo LGTBI+ (MADO) de la capital.

"Habrá un edificio iluminado con la bandera arcoíris y la fuente de Cibeles, como ya ha dicho el alcalde (José Luis Martínez-Almeida). Nada mejor que iluminar el edifico de todos con los colores de la bandera y la fuente de la diosa de Cibeles", ha manifestado a continuación.

Fernández ha destacado que el Orgullo es "una fiesta tradicional de la ciudad de Madrid en su calendario" y "uno de los símbolos de la ciudad".

La celebración del Orgullo en la capital conlleva polémica en las últimas ediciones al no colocar esta enseña por ampararse en una sentencia dictaminada por el Tribunal Supremo (TS) en 2020 en la que se argumenta que "no se puede ondear otra bandera que no sean las oficiales".

Los grupos municipales de Vox y Partido Popular votaron en el Pleno municipal del pasado abril de que la bandera LGTBI, con los colores del arcoíris, fuese colocada en la fachada del Palacio de Cibeles durante la celebración del Orgullo 2023.