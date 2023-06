El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid en funciones, Enrique Ruiz Escudero, ha indicado este martes que la implantación del nuevo sistema de agendas en Atención Primaria en 67 centros de salud de la región está teniendo "buenos resultados" y "aceptación" por parte de profesionales sanitarios y pacientes.

En la apertura del III Congreso de Cuidados en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, el titular de Sanidad de Madrid recordó que el mes próximo verá la ampliación del sistema a otros centros, con el objetivo de que al final del año esté operativo en los 423 de la Comunidad.

Los médicos de familia y los pediatras tendrán un tiempo limitado para atender a sus pacientes, de 10 y 15 minutos, respectivamente. Esto permitirá que los primeros atiendan a un máximo de 34 personas al día, mientras que los segundos podrán llegar hasta 24. Las agendas de los profesionales se organizarán de acuerdo a estos límites, con citas de 10 o 15 minutos por paciente.

En este sentido, el consejero ha recordado que en los 67 centros en los que se ha implantado de momento está teniendo "buenos resultados, además de buena aceptación por parte de profesionales y pacientes". "Esa es la línea en la que tenemos que seguir, en todas las líneas de trabajo del Plan de Mejora de Atención Primaria, que sigan avanzando tanto en la parte de recursos humanos, la parte de agenda, todas las infraestructuras y sobre todo incorporar todos los temas de salud digital", ha subrayado el consejero.

"Es verdad que llevamos una época de bastante control en cuanto a los accesos y con buenos tiempos de respuesta. Siempre habrá excepciones, lógicamente, pero ahí hay que seguir en esa línea de trabajo con ese plan de mejora que yo creo que va a ir permitiendo avanzar y mejorar sobre todo el acceso, la respuesta y sobre todo incorporar más profesionales, que es la auténtica necesidad que tenemos", ha resaltado.

En concreto, este nuevo sistema se ha implantado en el 26,3% de los centros de salud de la región, a fecha de 15 de junio, y con dos centros en los que tuvo que pararse debido "a la falta de médicos o falta de voluntarios en el centro para agendas de absorción", según trasladaron desde la Gerencia de Atención Primaria en una reunión a las organizaciones sindicales.

Según han explicado desde UGT, la Gerencia que dirige Almudena Quintana indicó en este encuentro a los sindicatos que "por el momento tienen voluntarios". Si no son en el mismo centro, explicó, se valoran desplazamientos de los profesionales y en las ausencias estivales se intenta siempre dar cobertura.

En caso de no conseguir cobertura en imprevistos, según la Gerencia de Atención Primaria, se podrán poner módulos de absorción nominal y, para incidencias no programadas "serían agendas de absorción no nominales". En cualquier caso, según ha destacado Escudero, "contando con las vacaciones de los profesionales, siempre se hacen adaptaciones para mantener la asistencia sanitaria".

El consejero de Madrid asistió a la apertura del III Congreso de Cuidados que se lleva a cabo este martes y miércoles en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda con el tema 'Liderar para transformar', centrado en los trabajadores de Enfermería.

Fnn y el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda han unido sus esfuerzos para un proyecto sin fines de lucro, en asociación con SOCIEDSO (Sociedad Científica Española de Docentes Sanitarios Online) y ADEFIS (Asociación para el desarrollo de la formación e innovación). Además, otras entidades han decidido unirse al proyecto.

En este sentido, Ruiz Escudero ha resaltado que la figura de la Enfermería "es una figura que no para nunca de crecer en todos los ámbitos, en el investigador, en el formador, en el asistencial, en el ámbito de gestión", por lo que ha subrayado la importancia de este tipo de eventos.

"La sanidad se transforma rápido, se transforman todas las categorías profesionales dentro de su ámbito, y la Enfermería, en esa labor de curar, de cuidar, de acompañar, desde luego que va a tener un papel fundamental de cara a futuro como ha tenido en todos estos años", ha indicado para resaltar además su satisfacción ante "el número de enfermeras que están en la plantilla, también de haber mejorado la remuneración con una serie de complementos, especialmente con el reconocimiento de la carrera profesional para todos". "Desde luego que esa es la línea que tenemos que seguir", ha zanjado.