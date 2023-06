Resulta inevitable que, con el paso del tiempo, aparezcan en nuestro rostro las conocidas como arrugas de expresión.

Durante la juventud, la piel es mucho más elástica, por esta razón, es normal que esta vuelva a su estado original, terso y sin arrugas, después de hacer determinados gestos.

Sin embargo, el paso del tiempo, la pérdida de colágeno y la repetición durante años de innumerables expresiones faciales, marca de forma perenne la piel. Si quieres saber cómo poner freno a las Arrugas de expresión y tratar esta condición de la piel con eficacia, no lo dudes y quédate a descubrir con nosotros 3 tratamientos nada invasivos.

¿Qué son las arrugas de expresión?

Se denominan arrugas de expresión a aquellas líneas de diferente profundidad que aparecen en nuestro rostro a causa de la repetición de ciertos movimientos faciales. Son, en consecuencia, fruto de la expresión de nuestras emociones, con su origen en gestos cotidianos que van desde una simple sonrisa hasta el fruncido del ceño.

Por esta misma razón, toman también como nombre el de arrugas mímicas, ya que la actividad del propio rostro y el envejecimiento de la piel son sus principales causantes. Las más comunes son las arrugas peribucales, las del entrecejo, las nasolabiales o las líneas de la frente.

Para que los momentos de alegría, preocupación o tristeza no te hagan pensar en las futuras arrugas, te contamos cómo prevenirlas y tratarlas de forma eficaz y sin cirugía.

¿Qué es bueno para tratar las líneas y arrugas de expresión?

Tratar las arrugas o líneas de expresión es más sencillo y menos costoso de lo que piensas, ya que puedes hacerlo tanto en casa como en centros de estética, como el de Carmen Sarmiento.

La importancia de la higiene facial contra las líneas de expresión

Para tener una piel hidratada y elástica, es crucial limpiar suavemente el rostro dos veces al día. Lo más aconsejable es hacerlo siempre con un limpiador adecuado a nuestro tipo de piel y con agua tibia.

Una vez limpia la piel del rostro, lo mejor es aclarar con agua fría, ya que ayuda a mejorar la circulación sanguínea, y secar a suaves toques con una toalla.

Hidratación y exfoliación, claves contra los efectos de la edad

Una piel luminosa y sin arrugas requiere de mucho más que una limpieza diaria. Para que el primer paso de tu rutina de cuidado facial sea eficaz, debes aplicar después crema hidratante.

Para ayudar a la piel a ganar mucho más en hidratación, es muy aconsejable también utilizar mascarillas hidratantes una vez por semana o cada quince días. Con una frecuencia similar, puedes utilizar de igual manera un exfoliante facial, ya que te servirá para eliminar todas las células muertas que se depositan en la superficie de la piel.

El protector solar, un indispensable durante todo el año

Nuestro último consejo, y no por ello menos importante, es que no te olvides nunca de usar protector solar. No importa el momento del año, y es que este producto es básico e imprescindible para el cuidado integral de la piel del rostro.

Por supuesto, esto no es todo lo que puedes hacer por tu piel para evitar la aparición de las temidas arrugas de expresión. En Carmen Sarmiento estarán encantadas de ayudarte a cuidar tu piel, con toda clase de tratamientos, eficaces y no invasivos. ¿Te animas a descubrirlos?