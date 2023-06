El Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA) de los bomberos de la Comunidad de Madrid rescataron ayer domingo a una escaladora que se precipitó por una zona desde unos cuatro metros, ha informado un portavoz de Emergencias Comunidad de Madrid 112.

El incidente tuvo lugar por la tarde en la vías de la Virgen, una zona escarpada del Puerto de Navacerrada. Por ello, intervinieron los efectivos del GERA que, tras complicadas maniobras, lograron rescatarla con un helicóptero y un colchón de vacío.

Luego, la escaladora fue transferida a los sanitarios del Summa-112, que comprobaron que tenía un traumatismo, por lo que fue evacuada al Hospital de Villalba. La mujer se quejaba de un fuerte golpe en la coxis que le provocaba dolor y no podía ponerse de pie. No obstante, la lesión en principio no reviste gravedad.