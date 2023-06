Villanueva del Pardillo, 17, Europa PRESS)

Eduardo Fernández Navarro, del Partido Local, en Villanueva del Pardillo, ha sido investido de nuevo alcalde del municipio con el apoyo del Partido Socialista, sumando así las dos formaciones políticas 9 ediles, de los 17 que tiene el Ayuntamiento.

Eduardo Fernández Navarro, que cuenta con siete concejales, ha contado con el apoyo en la sesión de investidura de los dos ediles del Partido Socialista. El resto de formaciones políticas han quedado representadas por seis concejales del PP y 2 de Vox.

Durante su intervención, Fernández Navarro, ha agradecido a los vecinos su apoyo, además de a los miembros de su equipo y a los trabajadores municipales.

"Hoy somos más fuertes; hoy tenemos más experiencia, hoy somos más y seguiremos sumando; Villanueva del Pardillo se lo merece y tengo más ilusión y fuerza para afrontar de cara todo lo que venga", ha indicado.

El alcalde, que está al frente del Ayuntamiento desde 2019, ha hecho alusión a su gestión desde entonces. "Recibí un ayuntamiento que tenía dinero en su caja, pero que estaba desolado, completamente arruinado en la calle. Hoy continuamos, fruto de esta última legislatura, con un municipio que refleja un arqueo de caja multiplicado por 3 aquello que recibí, es decir más de 15 millones de euros, sin haber cobrado el principal impuesto para cerrar el ejercicio del año 23 que supondrán cerca de 20 millones de euros que podremos seguir invirtiendo de manera responsable en nuestros vecinos", ha señalado.

En cuanto a los proyectos que ha avanzado para esta Legislatura, se encuentra la creación de un gran espacio público privado de más de 265.900 metros cuadrados de recreo, ocio, paseo, deporte, gastronomía, grandes eventos, viviendas para jóvenes y mayores. La puesta en marcha del plan de vivienda 2023-2027 y la construcción del nuevo edificio de Policía Local y Guardia Civil, una nueva biblioteca, y el soterramiento de la línea de alta tensión de la Avenida Juan Carlos I, entre otras iniciativas.

"Hemos demostrado que nuestra gestión no depende de la intervención exterior para que Villanueva del Pardillo avance, por ello digo alto y claro que no vamos a permitir que la injerencia, la manipulación y el interés político de partidos que ejercen el control en otras instituciones frenen la inercia de Villanueva del Pardillo. Lo han intentado, pero no han podido ni podrán, gracias al trabajo serio y riguroso que vamos a continuar demostrando", ha resaltado.