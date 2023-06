El socialista Jorge Capa repite Jorge Capa (PSOE) repite como alcalde de Mejorada del Campo, en la que será su tercera legislatura gracias a la mayoría absoluta recogida el 28 de mayo, ha informado hoy el Ayuntamiento en una nota de prensa.

Este mediodía se ha celebrado en Mejorada del Campo el Pleno se de Constitución de la nueva Corporación municipal en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial. Los 21 concejales de la nueva Corporación han tomado posesión de sus actas, como resultado de las elecciones municipales del pasado 28 de mayo.

En la nueva Corporación han obtenido representación cinco Grupos municipales: PSOE, con 11 concejales, PP, con 6 concejales, Vox, con 2 concejales, y Podemos y Más Madrid, ambos con un concejal.

Tras ello, los concejales han votado a los candidatos a la Alcaldía del municipio. Se han postulado los candidatos del PSOE, PP y Vox. Finalmente, el Plenario ha investido por mayoría y en primera votación al socialista Jorge Capa como alcalde de Mejorada del Campo, que ha obtenido 12 votos a favor (PSOE y Más Madrid), 7 abstenciones (PP y Podemos), y 2 votos en contra (VOX).

De esta forma Jorge Capa revalida la alcaldía de Mejorada del Campo por tercera legislatura consecutiva, un logro que hasta ahora solo había cosechado los anteriores regidores socialistas Rafael Cerquera y Fernando Peñaranda.

"UN GOBIERNO PARA TODOS LOS MEJOREÑO"

En su discurso de investidura, el primer edil ha manifestado lo siguiente: "Tengo claro que soy el alcalde de todos los mejoreños y mejoreñas, de los que me han votado y de los que no. Quiero dejar claro que antepondré siempre los intereses generales de nuestro municipio a los intereses partidistas y personales. No puedo prometer no equivocarme, pero si actuar siempre en conciencia de lo que estime más adecuado para mi pueblo".

Mirando hacia el futuro, Jorge Capa ha declarado que su acción de Gobierno "se va a centrar en conseguir una ciudad mejor, una Mejorada de la que todos nos podamos sentir orgullosos, que atienda los grandes problemas sin descuidar las necesidades cotidianas".

"Por eso voy a dar continuidad al Plan municipal de recuperación de barrios y zonas verdes, para llegar a más barrios contando con la opinión de los vecinos, así como mejorar los servicios públicos que presta nuestro Ayuntamiento", ha concluido el regidor.