El socialista Francisco Javier Corpa ha sido investido de nuevo alcalde de San Fernando de Henares en el Pleno extraordinario celebrado a las 12 horas, para la constitución de la nueva Corporación Municipal, con 14 votos favorables.

Aunque el PSOE obtuvo mayoría absoluta el pasado 28 de mayo, alcanzando 12 concejales, también ha contado con el apoyo de las dos ediles de Más Madrid, ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

"Serán cuatro años ilusionantes y encabezo un Gobierno comprometido con los valores de nuestra Democracia, comprometido con nuestro municipio, que me ha visto crecer, donde he decidido vivir y formar una familia, que me apasiona y me enamora. Es un honor se alcalde gracias a mis vecinos y juntos seguiremos haciendo ciudad", dijo el mandatario local tras su toma de posesión.

En su discurso también tuvo palabras para los afectados por la Línea 7B de Metro. "En este mandato, espero y deseo, que se den soluciones a este grave problema, y comenzaré dirigiéndome a la Comunidad de Madrid, para volver a pedir diálogo y entendimiento, ese es el camino", afirmó al respecto.

El regidor habló, además, de su "férrea defensa" de la Sanidad Pública, y puso como eje y motor de la gestión "a las personas" y las "políticas sociales".

Asimismo, Corpa enumeró algunos de los proyectos importantes, como la creación de un centro de día y un comedor para mayores, o un espacio de ocio gestionado por los jóvenes, además del impulso a los polígonos industriales para la generación de Empleo estable y de calidad.

"Solo tengo palabras de gratitud a este pueblo, y tenemos muchos retos, dando inicio desde ya, desde este lunes, para conseguir que este municipio de el salto definitivo", manifestó.