El candidato del PP en Móstoles, Manuel Bautista, ha sido investido este sábado alcalde del municipio, por lo que la formación, que fue la más votada el pasado 28 de mayo, recupera la Alcaldía tras dos legislaturas.

"No hay mayor orgullo que ser alcalde en la ciudad donde has nacido y has crecido", ha dicho durante su discurso, además de asegurar que, a partir de ahora, "voy a poner mi experiencia en la Administración al servicio de los mostoleños".

Bautista ha agradecido la confianza tanto de la ciudadanía como de su partido y de la presidenta del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de quien dice ha notado "su apoyo incondicional y aliento permanente".

Por este motivo se ha mostrado seguro de que "iremos de la mano con el Gobierno de la Comunidad de Madrid y no solo desbloquearemos asuntos pendientes --en la localidad--, sino que además activaremos importantes sinergias en diferentes ámbitos".

El 'popular' también se ha referido a que ha llegado el momento "de gobernar con calidad y con pasión, de hacer política en mayúsculas" con el único fin de "construir con firmeza un proyecto de transformación integral".

"Nuestro objetivo es lograr una ciudad más limpia, más habitable y sostenible, más acogedora y bella, un nuevo Móstoles que armonice calidad de vida y bienestar social y económico gracias a una administración en la que impere la eficacia, la agilidad y la austeridad", ha dicho el ya primer edil.

Respecto a los proyectos que se llevarán a cabo en esta nueva legislatura, Bautista ha señalado que la gestión municipal estará marcada por "las 166 medidas de mi programa electoral", al igual que se mantendrán los 102 acuerdos pre-electorales rubricados por los 'populares' con colectivos del ámbito vecinal, cultural, socio-sanitario y deportivo "que se convertirán automáticamente en convenios municipales".

"Es la manera más transparente que tenemos de demostrar que la participación ciudadana será un eje fundamental en nuestra forma de gobernar", ha declarado.

PLENO

Bautista ha sido elegido Alcalde de Móstoles con 15 votos a favor y 12 en contra, al contar con el apoyo de Vox con quienes este mismo sábado anunciaban la firma de un acuerdo que garantizase "la estabilidad necesaria" para gobernar en la localidad.

"Hoy el foco político está en los vecinos, un municipio limpio, cuidado y seguro, atrayendo empresas, cuidando a familias, mayores y jóvenes, creando Empleo", avanzó a primera hora Buatista.

Cabe recordar que, aunque no necesitaba los votos para ser investido, el Partido Popular obtuvo 12 concejales el pasado 28 de mayo, duplicando así los conseguidos en 2019, pero no llegando a la mayoría, que sí obtiene gracias a los 3 de Vox.

La portavoz de Vox, Maite López Divasson, ha dicho que van a tener un Gobierno "fuerte y estable para afrontar los cambios que la ciudad está pidiendo cambios a gritos". En este sentido, ha asegurado que "con nosotros Móstoles tendrá un Ejecutivo que dará prioridad a la familia, a la vida, a la libertad, a la propiedad privada, a la seguridad, a las tradiciones y a la creación de empleo para conseguir que Móstoles deje de ser una ciudad dormitorio".

BIOGRAFÍA

El recién nombrado primer edil, Manuel Bautista (PP), mostoleño de 49 años, maestro de profesión y funcionario de carrera, se incorporó a la política como concejal del Partido Popular en Fuenlabrada durante la legislatura 2011-2015.

También ocupó un escaño con el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid durante la XII Legislatura, llegando a ser director general de Infantil y Primaria, director general de educación concertada, becas y ayudas, miembro de la comisión de educación de la FMM y viceconsejero de Ordenación Educativa de la Comunidad de Madrid.