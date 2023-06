El 'popular' Miguel Ángel Recuenco ha sido investido hoy como alcalde del municipio, al encabezar la lista más votada en las pasadas elecciones del 28-M y tras no alcanzar la mayoría absoluta los grupos de izquierda --PSOE, Más Madrid y Podemos-IU-- para mantener en el cargo al socialista Santiago Llorente.

El 'popular' ha logrado sumar los nueve votos de su grupo, frente a los doce del candidato del PSOE, Santiago Llorente, quien no ha podido alcanzar los 14 apoyos de la mayoría absoluta. La coalición de Podemos-IU ha dividido su voto, ya que el concejal Óscar García ha apoyado a Llorente mientras que la candidata, Alba Leo, se ha votado a sí misma.

A las 10:59 horas, Recuenco ha sido investido alcalde y ha sido su predecesor, el socialista Llorente, el que le ha hecho entrega del bastón de mando.

Durante su intervención, en la que se ha emocionado, Recuenco ha recalcado que llevará a cabo los "muchos cambios" que, a su juicio, necesita el municipio, tal y como han ordenados las urnas. "Hay que establecer diálogo con las formaciones, que no ha habido esta legislatura y recoger todas las sensibilidades para hacer prosperar esta ciudad", ha precisado posteriormente a los periodistas.

Ante el auditorio de centro cultural 'José Saramago', Recuenco ha anunciado que su gobierno *trabajará con constancia y sentido común*, para llevar a cabo un *cambio tranquilo* donde prime el *diálogo*. *Soy una persona normal y voy a gobernar con normalidad*, ha destacado.

CONVERSACIONES PARA FORMAR GOBIERNO

Tras las intervenciones, el regidor ha anunciado que iniciará de manera inmediata las conversaciones con los grupos para intentar formar un gobierno de coalición. En este marco, se encuentran Unión por Leganés (ULEG) y Vox. Recuenco ha manifestado que escuchará a todas las formaciones, pero ha señalado que no pondrá veto alguno.

"No hay nada avanzado con ninguna formación", ha señalado, tras afirmar que no vetará "a nadie". En este punto, el regidor se ha referido a los condicionantes puesto por ULEG al afirmar que ve difícil entrar un gobierno de coalición con Vox. "Cuando me siente con ULEG y me lo manifieste, será el momento de valorarlo", ha remarcado Recuenco, quien ha dicho que quiere constituir "gobierno cuanto antes" aunque no tiene calendario.

Por su lado, el portavoz de ULEG, Carlos Delgado, ha señalado que, en estas negociaciones, la única 'línea roja' que presentará será su "programa electoral". "No aprobaremos contenidos que vayan en contra de nuestos planteamientos políticos, como lo que firmamos ante notario, que es la base", ha declarado.

Mientras, la portavoz de Vox, Beatriz Tejero, ha mostrado sus ganas de "empezar a trabajar" si bien ha precisado que tienen que decirle "por qué línea" tiene que ir. En cuanto al anuncio del alcalde de iniciar encuentros, Tejero ha descartado que haya líneas rojas por parte de Vox, pero ha advertido de que su formación "no regalará" votos.