Las organizaciones AnimaNaturalis y CAS Internacional han convocado a las 12 horas en la Plaza Mayor de Torrejón de Ardoz para este domingo 18 de junio una protesta contra el regreso de la tauromaquia a la ciudad en la celebración de las Fiestas Populares que arrancaron ayer.

Según han informado las organizaciones en un comunicado, la localidad ha destinado 220.000 euros del dinero público a los festejos taurinos de este año. Así, el 18 de junio tendrá lugar en el municipio una corrida de toros en un mano a mano entre Juan Ortega y Pablo Aguado, procedentes de la Escuela Sevillana de Tauromaquia mientras que el 19 de junio será el turno para Cayetano y Ginés Marín.

Además, señalan que los Presupuestos para 2023 presentados por el Gobierno de la Comunidad de Madrid incluyen una partida de 6,3 millones de euros para Asuntos Taurinos, un 110% más que el año anterior. En referencia a esto, han señalado que "llama la atención cuando se compara con un aumento de sólo 11,4% en Sanidad y 9,1% en Educación".

Además, han puntualizado que, según datos oficiales del Ministerio de Cultura, el número de espectáculos taurinos en plaza han mantenido un descenso sostenido desde 2015 en adelante, sin contar con los años anómalos de la pandemia.

Por su parte, el coordinador de AnimaNaturalis en Madrid, Jaime Posada, ha expresado que aunque "la tauromaquia trate de convencernos de que es cultura y representa el sentimiento de los españoles, nadie echó de menos la matanza de toros cuando fueron suspendidas durante la pandemia, sólo un puñado de aficionados que viajan de pueblo en pueblo para satisfacer este gusto perverso".

"No es sólo una opinión de los animalistas, son los propios datos de asistencia los que lo demuestran: a nadie representa la tauromaquia. Sin embargo, seguimos manteniendo este tipo de espectáculos macabros con dinero público y privilegios desde las instituciones", ha agregado tras insistir en que "es el momento de decir 'basta' y rechazar con la voz muy alta que se siga maltratando animales por el disfrute y beneficio de unos pocos".

En esta línea, según el mismo Ministerio de Cultura, han recalcado que sólo el 8% de la población asistió a algún espectáculo taurino en el periodo de 2018-2019. Sólo el 5,9% de ellos acudió a una corrida de toros, novillos o rejones en plaza y una quinta parte de todos los asistentes lo hizo con entrada gratuita.

También, según han expresado, se publica el dato de que en 2018 un 92% de España no asistió a ningún festejo. Entre los motivos que exponen para no hacerlo, el 40% adujo no tener interés alguno en la materia y el 20% que, directamente, no lo entendía.

A pesar de esto, han afeado que más de 9.000 toros morirán y más de 50.000 serán alquilados para ser explotados en festejos populares, cuyo destino será igualmente la muerte, este año o los siguientes.

El mismo estudio indica que el 80% de los espectáculos taurinos en España se concentran en las provincias de Madrid, Toledo, Salamanca, Ávila y Cuenca.

De igual manera, han destacado que en la actualidad, Canarias y Cataluña consideran abolidas las corridas de toros y en Asturias también se ha cesado de celebrar este tipo de espectáculos por la negativa de Gijón a permitirlas.

En Islas Baleares se aprobó normativa en 2017 para seguir los pasos del resto de las Comunidades Autónomas que han prohibido la tauromaquia, pero han criticado que el Tribunal Constitucional hiciera "retroceder este avance, a petición del gobierno de Mariano Rajoy", quien ya había declarado la lidia como patrimonio cultural en 2013.

Asimismo, han añadido que según datos oficiales del Ministerio de Cultura y del sector taurino analizados por la asociación veterinaria AVATMA, en 2018 -último año "normal" de la industria taurina- se vivió una caída del 58,4% de los festejos en plaza respecto al 2007 y del 2,1% respecto al 2017 y también el número de encierros y otros festejos populares disminuyó respecto a anteriores años.